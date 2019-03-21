شاهد.. ماذا قال أحمد شوبير عن والدته الراحلة في عيد الأم

حرص الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلى، نائب رئيس اتحاد الكرة، على تهنئة الأم المصرية احتفالًا بعيدها، وذلك من خلال نشر صورة نادرة له بصحبة والديه.





وعلق "شوبير"، على الصورة عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام": "وحشتوني اوي وكل سنة وكل الامهات بخير".



