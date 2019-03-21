شاهد.. ماذا قال أحمد شوبير عن والدته الراحلة في عيد الأم

حرص الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلى، نائب رئيس اتحاد الكرة، على تهنئة الأم المصرية احتفالًا بعيدها، وذلك من خلال نشر صورة نادرة له بصحبة والديه.
وعلق "شوبير"، على الصورة عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام": "وحشتوني اوي وكل سنة وكل الامهات بخير".
يذكر أن شوبير حارس مرمى سابق وإعلامي مصري، وُلد عام 1960 بمدينة طنطا، كانت بدايته كحارس مرمى للنادى الأهلي حيث انضم للنادي عام 1984، إلى أن أصبح حارس المرمى للمنتخب القومي لكرة القدم السابق، ومثل مصر في كأس العالم فى إيطاليا عام 1990، اعتزل كرة القدم موسم (1995-1996)، ليتجه بعدها للإعلام الرياضي".