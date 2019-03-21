شاهد.. قطاع العقارات القطري يتعرض لضربة موجعة بسبب سياسات تميم

كشف تقرير نشرته قناة "مباشر قطر" عبر "يوتيوب"، عن أن قطاع العقارات القطري يتعرض لخسائر اقتصادية متلاحقة؛ بسبب سياسات تنظيم الحمدين المستمرة الخاصة بدعم وتمويل الإرهاب والعبث بأموال الشعب القطري مقابل الحماية التركية الإيرانية.









وبحسب القناة أن الخسائر القطرية امتدت إلى قطاع العقارات، إذ تراجعت رخص البناء الجديدة بنسبة 16% من يناير الماضي على أساس سنوي، وفق إحصاءات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية.



