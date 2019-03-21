أحمد علي: ركلة جزاء المقاولون أمام الزمالك صحيحة.. واسألوا الونش ..فيديو

أكد أحمد علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها أمام الزمالك صحيحة بنسبة 100%.





وقال "علي"، في قناة "النهار": "لا أعلق على التحكيم.. إذا قال الونش إن اللعبة بها شك وأنا أمثل إذن فهي مشكوك بها ولكنها ركلة جزاء 100%، لقد جذبني الونش من الخلف واسألوه عن حقيقة ما أقوله".





وأوضح "جنش أكثر زاوية مميز بها هي التي سددت بها الكرة، وأميل للهدوء في تسديد ركلة الجزاء لأخدع حارس المرمى ولكن جنش ذكي وحارس ثقيل جدا في ركلات الجزاء، إلا أن هدوئي تسبب في تثبيته".





في سياق آخر أضاف مهاجم المقاولون "أتمنى الانضمام للمنتخب عن قناعة فنية وليس لضغوط أنني أنافس على هداف الدوري، أنا لاعب وأعمل فقط أما الخيارات فهي تخص الجهاز الفني".





وأوضح "تعرضت للإصابة في أول يوم بالمعسكر الماضي للمنتخب، وشرف لأي لاعب التواجد في المنتخب وأنتظر أول فرصة".





واستطرد "واجهني سوء توفيق عندما كنت بصفوف الزمالك، أول موسم كنت هدافا للفريق وفي الموسم التالي شاركت على الأطراف لأكون مهاجما ثانيا بجوار رأس الحربة إضافة إلى أداء أدوار دفاعية".





وواصل "إلا أن شخصيتي تحب اللعب بانتظام ولا أقبل أن أكون رقم 2 بل رقم 1 في كل شيء".





وأكمل "انتقلت إلى المقاولون وفي كل موسم أتجاوز 10 أهداف وهذا الموسم الثالث لي تكملة للموسمين الماضيين".



