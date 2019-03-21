سامية الطرابلسي تخطف الأنظار بالأصفر في أحدث جلسة تصوير.. صور

خضعت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصورة نورا يوسف خطفت بها الأنظار حيث ارتدت "فستان برتقالي" وجاكيت أصفر ونالت إطلالتها إعجاب كل متابعيها.





وفي سياق اَخر تواصل سامية حاليًا عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" والتي تشارك في بطولتها بجانب الفنان محمد هنيدي وتجسد خلالها شخصية "روقة" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور.





ومسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، والفنان محمد محمود، والفنان أحمد فتحي، والفنانة سامية الطرابلسي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدي الهواري.



