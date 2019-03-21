الوفد بالفيوم يحتفل بمئوية ثورة 1919 الثلاثاء المقبل





كانت اللجنة العامة للوفد بالفيوم قد عقدت اجتماعا برئاسة عبد العظيم الباسل رئيس اللجنة العامة للحزب بالمحافظة وعضو الهيئة العليا للحزب حضره الدكتور احمد برعى والدكتور اسامة مخلوف ومصطفى جبيلى نواب رئيس اللجنة وابراهيم عبد الباقى سكرتير عام اللجنة وفراج عبد الباقى امين الصندوق وهشام الدوح رئيس لجنة الوفد بمركز اطسا ومينا محسن رئيس لجنة الشباب وميشيل ميلاد رئيس لجنة الإعلام وعلا عبد الجواد رئيس لجنة المرأة ببندر الفيوم وصديق ماضى رئيس لجنة التموين ورجب ميلاد سكرتير عام لجنة الوفد بمركز اطسا.



تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعداد للاحتفال بمئوية ثورة 1919 وتم الاتفاق على توجيه الدعوة لرؤساء الأحزاب بالفيوم ومديري عموم المصالح والإدارات الحكومية وكبار العائلات بالمحافظة ومديرى الإدارات بالمراكز.



يحضر الاحتفالية المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد واللواء عصام سعد محافظ الفيوم .

ينظم حزب الوفد بالفيوم يوم الثلاثاء القادم احتفالية بمئوية ثورة 1919 وتقام الاحتفالية بنادى قارون فى الخامسة مساء.