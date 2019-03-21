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أخبار العالم

مضحك أم مثير للغضب؟.. طارق رمضان يحضر مؤتمر ضد «العنف ضد المرأة»

الخميس 21/مارس/2019 - 07:21 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشف تقرير لمجلة "لوبوان" الفرنسية، عن أن طارق رمضان، المفرج عنه احتياطيًا في قضايا اغتصاب سيدتين ويخضع لرقابة قضائية، حضر مؤخرًا إلى مؤتمر عن "العنف ضد المرأة".

وأشارت المجلة، إلى أن الداعية السويسري، وحفيد مؤسس الإخوان في مصر، حسن البنا، الذي استقر في حي سان دينيس في باريس بعد الإفراج عنه احتياطيًا ظهر لمرات عديدة مؤخرًا في الحي، من بينها حضور اجتماع "ضد العنف الممارس ضد المرأة بشكل يومي".



وبيَّنت الصحيفة أن هذا الاجتماع نظمه ماجد مسودين، وهو ناشط ومستشار بلدية بالحي عن حزب "فرنسا الأبية"، لشئون حقوق المرأة.

وأطلقت السلطات الفرنسية، سراح طارق رمضان تحت الرقابة القضائية في 15 نوفمبر الماضي بعد سجنه في بداية نوفمبر 2018، عقب دعوات قدمتها 3 سيدات على الأقل بتهم الاغتصاب والاعتداء عليهن جنسيًا.

غير أن حضور رمضان هذا المؤتمر أثار غضب عمودية الحي التي أوضحت أن حضوره هو استفزاز غير مقبول، مشددة على أن وجوده في المؤتمر غير لائق بشكل كامل.

مضحك أم مثير للغضب؟.. طارق رمضان يحضر مؤتمر ضد «العنف ضد المرأة»

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مضحك أم مثير للغضب؟.. طارق رمضان يحضر مؤتمر ضد «العنف ضد المرأة»

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