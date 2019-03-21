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أخبار البلد

التضامن: التدخل السريع يطمئن على أطفال عذبتهم مشرفة بدار إيواء

الخميس 21/مارس/2019 - 06:46 ص
وزيرة التضامن غادة
وزيرة التضامن غادة والي
كتب محمد عبد المنعم
علقت وزارة التضامن الاجتماعى، على مقطع الفيديو الذي يتم تداوله عبر «فيسبوك»، الذي تضمن تعرض بعض الأطفال للعقاب البدني من قبل إحدى المشرفات بدار الإيواء التابعة لجمعية التربية الإسلامية للتنمية المجتمع بروض الفرج، أن الوزارة تدخلت بالفعل في هذه الواقعة منذ أسبوع تقريبًا، وأن الواقعة قيد تحقيقات النيابة العامة.

وأكدت الوزارة، أنها حررت محضر رقم 12 لسنة 2019م جنح روض الفرج لإثبات الواقعة؛ حيث تدخلت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة؛ إثر تلقيها بلاغًا بحدوث تلك الانتهاكات بالدار فورًا، وشكلت لجنة قامت على أثرها بنقل الأطفال إلى مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية وعددهم 11 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و13 عامًا.

وأشارت إلى أن أعضاء فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي زاروا الأطفال بمؤسسة الحرية للاطمئنان عليهم، والتأكد من توفير الرعاية المناسبة لهم، علمًا بأنه تم فصل المشرفة التي ظهرت بمقطع الفيديو المشار إليه، وجارٍ متابعة تحقيقات النيابة في هذا الشأن.

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