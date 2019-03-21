ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بلومبيرج: واشنطن أجرت تحقيقا العام الماضي بشأن برمجيات بوينج 737 ماكس

الخميس 21/مارس/2019 - 06:52 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشفت شبكة "بلومبيرج" الاقتصادية، أن الولايات المتحدة أجرت تحقيقًا العام الماضي بشأن برمجيات طائرة بوينج 737 ماكس وكذلك كتيبات قيادتها.

وأشارت المجلة، إلى أنه بعد أسابيع من تحطم طائرة بوينج 737 ماكس في أكتوبر من العام الماضي، فإن مسئولين أمريكيين بدأوا التحقيق بشأن موافقة إدارة الطيران الفيدرالية على نظام البرمجيات المرتبطة بالطائرة ولماذا لم تذكر بوينج هذه البرمجيات في كتيبات الخاصة بالقيادة.

ولفتت الشبكة إلى أن التحقيق توسع ليشمل نظام تعزيز خصائص المناورة للطائرة، بعد حادث الطائرة الإثيوبية من نفس الطراز التي سقطت من السماء بعد دقائق من إقلاعها بداية الشهر الجاري في أديس أبابا.

ووفقا للشبكة، فإن الولايات المتحدة تجري تدقيقا على عمليات الموافقة التي تمنحها للشركات بشأن الطيارات من هذا الطراز وبرمجيتها.

ترشيحاتنا

فتحي سرور يكشف عن رأيه في التعديلات الدستورية ومد فترة الرئاسة

علاج عامر عامر على نفقة الاتحاد

شاهد| لاعبة كرة قدم توجه صفعة قوية لمدرب الفريق المنافس خلال المباراة

بمكونات بسيطة تخلصي من تجاعيد الوجه

ضع زيت الزيتون على الملح لسبب سيدهشك

الداخلية تعلن نتيجة حج القرعة في 4 محافظات.. تعرف عليها

أحمد الشناوي ينشر صورته مع والدته بمناسبة عيد الأم

تعرف على سعر إطلالة ميلانيا ترامب في أحدث ظهور لها ..صور

بلومبيرج: واشنطن أجرت تحقيقا العام الماضي بشأن برمجيات بوينج 737 ماكس

فرج عامر يكشف تفاصيل فصل 18 عاملا بنادي سموحة بسبب المخدرات ..فيديو

أحمد علي: ركلة جزاء المقاولون أمام الزمالك صحيحة.. واسألوا الونش ..فيديو

المحافظين ينظم احتفالية لتكريم الأم المثالية.. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر إطلالة ميلانيا ترامب في أحدث ظهور لها ..صور

بـ الورد الملون.. ليلى علوي تبهر متابعيها ..صور

محافظ القاهرة يقبل رأس الأم المثالية من ذوي القدرات الخاصة..شاهد

إصلاح خطأ بجدارية تمثال الشهيد منسي قبل إزاحة الستار بـ24 ساعة بالشرقية

عروس تتفاجأ برسالة من والدتها المتوفية على حذاء زفافها.. صور

فيديو

هشام سليم: تجربة المخدرات سيئة واتخانقت كتير في حياتي ..فيديو
هشام سليم: علاقتي بوالدي كانت قائمة على الصراحة ..فيديو
مجلة نور تهدي منى الشاذلي صورة كرتونية على الهواء.. فيديو
منى الشاذلي تشيد بمجلة نور .. وتؤكد: هدية للأسر قبل الأطفال .. فيديو
هشام سليم: لو معايا 10 مليون دولار هبطل تمثيل وأقعد في البيت ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟