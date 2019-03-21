منتخب مصر يغادر اليوم لمواجهة النيجر بطائرة خاصة

تطير اليوم بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم الي النيجر على متن طائرة خاصة في الساعة الثانية ظهر الخميس،وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين.



ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب النيجر يوم السبت الموافق 23 مارس في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.



ومن المقرر أن يخوض الفراعنة تدريب خفيف صباح اليوم،على ان يتوجه اللاعبون الي المطار،استعدادا للرحلة التي تستغرق 5 ساعات.