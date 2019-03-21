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منوعات

طائرة صينية تعمل بالوقود الهيدروجيني تطير أكثر من 24 ساعة

الخميس 21/مارس/2019 - 08:54 ص
صدى البلد
أ ش أ
استكملت طائرة بدون طيار تدار بوقود الهيدروجين 10 طلعات تجريبية، كخطوة مهمة من جانب الشركة المطورة في الصين في استكشاف طائرات الطاقة الجديدة التي يمكنها أن تحلق في الجو لأكثر من 24 ساعة متصلة.

وقالت شركة الطائرات التجارية الصينية، وفقا لصحيفة (تشاينا ديلي) الصينية، أن طول جناحي الطائرة (أل كيو – أتش) يبلغ ستة أمتار وتعتمد على خلايا الوقود الهيدورجيني كنظام رئيسي للطاقة مع نظام بطاريات الليثيوم الإضافية.

وبدأت رحلات الاختبار الأخيرة مطلع العام الجاري واعتبارا من شهر مارس أكملت 10 رحلات تجريبية بذيول وأنواع مختلفة من معدات الهبوط، وحتى الآن تطير الطائرة لأكثر من 24 ساعة.

وقال يانج تشى جانج، كبير مصممي الطائرة، إن الهيدروجين وفير للغاية ويمكن الحصول عليه من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر الطاقة المستدامة الأخرى.

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