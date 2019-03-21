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سيارات

محللون: الآلاف من عمال السيارات سيفقدون وظائفهم السنوات المقبلة

الخميس 21/مارس/2019 - 08:55 ص
صدى البلد
أ ش أ
تنبأ محللون في صناعة السيارات باختفاء آلاف الوظائف في كبرى شركات صناعة السيارات عندما تصبح السيارات الكهربائية والسيارات المستقبلية الأخرى سائدة.

وأضاف الخبراء، وفقا لصحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، إن حجم تخفيض الوظائف سيختلف وذلك حسب حصة السيارات الكهربائية في السوق المستقبلية ، لكن يبدو أنه من المحتم على شركات صناعة السيارات تقليص وظائفها التقليدية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين في شركة كورية رائدة في صناعة السيارات أبلغت نقابة العمال مؤخرا بأنه سيجري خفض سبعة الآف وظيفة تقريبا بحلول عام 2025 في الوقت الذي توسع فيه حجم تصنيع السيارات صديقة البيئة، بينما تقلص من حصة السيارات التقليدية.

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