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منوعات

الغجر في البرتغال يطالبون بمزيد من المشاركة السياسية

الخميس 21/مارس/2019 - 08:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعرب مجتمع الغجر في البرتغال عن رغبتهم في المزيد من المشاركة السياسية، قائلين إن بإمكانهم إحداث تغيير، داعين إلى تحسين سياسات الإسكان والتعليم والتدريب المهني.

وذكرت صحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية، أنه تم الاستماع إلى العديد من ممثلي مجتمع الغجر، وكذلك المنظمات التي تعمل مع الغجر، في البرلمان في جلسة استماع في إطار تقرير عن العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز العرقي والذي سيتم إعداده وطرحه بحلول نهاية الفصل التشريعي الحالي.

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