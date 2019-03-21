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منوعات

إجراءات صارمة ضد سيارات الجنائز غير المرخصة في الصين

الخميس 21/مارس/2019 - 08:50 ص
صدى البلد
أ ش أ
قررت السلطات في العاصمة الصينية بكين، اتخاذ إجراءات صارمة ضد أصحاب سيارات الجنائز غير القانونية وإعطاء أسماء السائقين للمؤسسات الطبية في خطوة للوقوف أمام التجار عديمي الضمير مع اقتراب "عيد كنس المقابر" وهو عيد تقليدي في الصين يحتفل به في الأسبوع الأول من أبريل من كل عام لتذكر الموتى وتنظيف المقابر.

كما سيفرض العقاب على خدمات الجنائز غير النظامية الأخرى ، مثل بيع الأضرحة الكبيرة للغاية والمدافن غير القانونية ، بموجب خطة عمل أصدرها مكتب الشؤون المدنية لبلدية بكين، على أن تجرى عمليات التفتيش حتى نهاية أكتوبر القادم.

وأشارت صحيفة "تشاينا ديلي" إلى أنه يموت ما بين 80 و90 ألف شخص في بكين سنويا وفقا للجنة الصحة وتنظيم الأسرة ببلدية العاصمة.

ويحظر نقل الموتى إلا من خلال الخدمات الجنائزية المرخصة، إلا أن بعض الجهات والأفراد يسعون للقيام بهذه المهمة كفرصة للمغالاة في أسعار سيارات الجنائز.

وقال لي هونج بينج، نائب مدير مكتب بكين للشؤون المدنية، إن بعض الناس يسعون إلى إيجاد فرص عمل بناء على قلة المعرفة لدى أفراد الأسرة لشخص متوف أو مصاب بمرض خطير.

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