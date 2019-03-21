دراسة: الأمراض الجلدية أكثر شيوعاً عند الرجال المسنين

كشفت دراسة حديثة عن أن أكثر من 70% من الرجال المسنين يعانون من الأمراض الجلدية، في حين تصل النسبة لدى النساء إلى 58% فقط.





وقال ألكسندر زينك الأستاذ في جامعة "ميونخ" الألمانية: إن الأمراض الجلدية أصبحت أكثر انتشارًا مما كان يُعتقد سابقًا.. نظرًا لتأثيرها الكبير على الحياة الفردية والعائلية والاجتماعية، فضلًا عن عبئها الاقتصادي الثقيل الناجم عن عدم كفاية العلاج الذاتي أو غير الطبي، فإن أهمية الأمراض الجلدية العامة.





وضمّت الدراسة الحالية ما يقرب من 2.701 شخص، من هؤلاء، لوحظ وجود خلل جلدي واحد على الأقل في 1,662 شخص من المشاركين (بواقع 64,5%)، وكان التشخيص الأكثر شيوعًا هو التقرن الشعاعي (26,6%)، والوردية (25,5%)، والأكزيما (11.7%).





لكن ما يقرب من ثلثي المشاركين المتأثرين لم يكونوا على علم بنتائجهم الجلدية غير الطبيعية.



