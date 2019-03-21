4 فواكه يمكن تخزينها لعصير رمضان

الاستعداد لشهر رمضان يبدأ قبله بفترة طويلة، فنبدأ في تخزين كل شيء بداية من اللحوم والدجاج وصولا للمكسرات، حتى لا نجد أي صعوبة في إعداد الأطباق التي سنتناولها خلال الشهر الكريم.



والعصائر من الأشياء الأساسية التي توضع على أي سفرة خلال رمضان، وبخلاف العصائر الرمضانية المعروفة كالعرقسوس والتمر الهندي والسوبيا، نفضل تناول أيضا العصائر العادية، ولكن بعض الفاكهة لا يتناسب موسمها مع رمضان، فتلجأ بعض السيدات إلى تخزينها سواء في صورة حبوب صحيحة أو عصائر لاستخدامها في رمضان.



تقدم لكم الشيف نجلاء الشرشابي مجموعة من الفاكهة التي لن تتواجد خلال شهر رمضان، ولكنها تتوافر الآن فى الأسواق، ويمكننا أن نخزنها لإعداد العصائر التي سنضعها على مائدة إفطارنا.



البرتقال

من الفواكه التي اقترب موسمها على الانتهاء، وهو يتواجد الآن في الأسواق بكميات كبيرة وأسعار مناسبة، فيمكننا شراء كمية كبيرة منه وتخزينها لحين الحاجة إليها.



الفراولة

تنتشر الفراولة الآن في الأسواق بكميات كبيرة جدا، وهذا التوقيت هو الأفضل لشرائها وتخزينها لرمضان.



الجوافة

من الفاكهة التي اقترب موسمها على الانتهاء أيضا، لذلك إذا كنتِ من محبي تلك الفاكهة فيجب أن تسرعي بشرائها وتخزينها لرمضان، قبل أن تنفد من الأسواق.



الكيوي

العديد من الأشخاص يحبون تناول الكيوي، كما أننا يمكننا أن نستخدمه في صنع عدد ليس بالقليل من العصائر المناسبة لإفطار رمضان.