ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سفارة طاجيكستان بالقاهرة تحتفل بعيد النوروز

الخميس 21/مارس/2019 - 10:37 ص
عيد النوروز
عيد النوروز
أ ش أ
احتفلت سفارة طاجيكستان بالقاهرة بعيد النوروز الذي يصادف يوم 21 مارس، يوم الاعتدال الربيعي، والذي يحتفل به الشعب الطاجيكي منذ آلاف السنين وفقا لتقاليده الخاصة، كما أنه يحمل ثقافة عميقة الجذور بما يتضمنه الاحتفال من عادات وطقوس خاصة.

وفي كلمة له بمناسبة الاحتفال الذي أقيم الليلة الماضية بحضور لفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين المعتمدين لدى مصر، قال خسرو ناظري، سفير طاجيكستان بالقاهرة، إن النوروز يعد مناسبة قديمة تُحدد اليومَ الأولَ من فصل الربيع، وهو من أقدم أعياد رأس السنة في العالم ويُصادف يومَ الاعتدال الربيعي.

وأضاف أن النوروز، بكل عاداته وطقوسه، يعد أكبرُ بكثيرٍ من مجرد تاريخ في تقاويمنا، لأنه يحمِل ثقافةً عميقةَ الجذور، تجلِب الأمل والسلام والرخاء لملايين البشر في مختلف أرجاء المعمورة، بصرف النظر عن أعراقهم أو آرائهم السياسية والدينية ، كما أنه يتضمن طائفة واسعة من أشكال التعبير الثقافي مثل سفرة "هفت سين" أي مائدة السينات السبعة وهي السفرة التقليدية التي تُحضَر لإحياء عيد النوروز وهي عبارة عن سبعة أشياء خاصة تبدأ بحرف السين، والتي تشمل إعداد وجبات خاصة، مفعّمة بروح التجديد، كالسُمَنَك والتي ترمُز للوفرة والبركة، أو أناشيد، أو حكايات عن الملك الأسطوري جمشيد وغيرها.

واستطرد قائلا: "إن الاحتفال بهذه المناسبة يعد رسالة تضامن إنساني، تذكر بأن ‏مصيرَنا واحد، وأنه يجب أن نعمل من أجل مستقبلٍ أفضل للجميع"، وأشار إلى أن عيد النوروز أدرج في قائمة اليونسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية بوصفه يمثّل قيمةً عالميةً للإنسانية، كما أشار إلى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 مارس من كل عام يوم النوروز الدولي.

ترشيحاتنا

سعر الأسماك اليوم الخميس 21 مارس 2019

شاهد.. لحظة هروب طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاولون العرب من الجماهير

معابد فيلة بأسوان.. مهد عبادة إيزيس وسر ارتباط الحكام بها.. صور

فرج عامر يكشف تفاصيل فصل 18 عاملا بنادي سموحة بسبب المخدرات ..فيديو

مستشارة لوزير الدفاع الكندي وقائدة للبحرية الأسترالية.. مصريات صعدن للقمم في الدول الأوروبية

شاهد| لاعبة كرة قدم توجه صفعة قوية لمدرب الفريق المنافس خلال المباراة

شاهد.. أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب

أبو العينين: العالم كله يتكلم عن إنجازات الرئيس السيسي.. فيديو

بعد الأمطار الغزيرة بمطروح.. محصول الترفاس يباع على موقع التواصل الاجتماعي.. والكيلو انخفض لـ 600 جنيه.. يعالج بعض الأورام السرطانية ويشفي العين

شاهد| هبوط مرعب لطائرة وسط عاصفة رياح بسرعة 75 ميلا في الساعة

شرطة نيوزيلندا تحدد هوية ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدي كرايست تشيرش

إسقاط الجنسية عن مصريين التحاقا بالخدمة العسكرية فى دولة أجنبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النوبي دليل الرئيس في معبد فيلة: أعمل مدرسا وأعشق الإرشاد.. والسيسي أكد لي حبه لأهل أسوان

دير مارمينا.. حكاية ضابط أصبح قديسا.. صور

ممنوع دخول الرجال.. أول كافيه للبنات في بني سويف ووجبات مجانية للمحتاجين

معابد فيلة بأسوان.. مهد عبادة إيزيس وسر ارتباط الحكام بها.. صور

تعرف على سعر إطلالة ميلانيا ترامب في أحدث ظهور لها ..صور

فيديو

أبو العينين: العالم كله يتكلم عن إنجازات الرئيس السيسي.. فيديو
داليا أيمن لأمهات الشهداء: تحية خالصة من القلب ليكى يا ست الحبايب.. فيديو
إلغاء رخصة القيادة للمتعاطين.. يتصدر عناوين الصحف المصرية.. فيديو
أبو العينين: الرئيس السيسي رسم صورة جديدة لمصر وقدم حياته فداء للوطن.. فيديو
ابو العروسه 115 يحقق 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟