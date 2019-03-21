داليا أيمن لأمهات الشهداء: تحية خالصة من القلب ليكى يا ست الحبايب.. فيديو

قالت الإعلامية داليا أيمن إن عيد الأم سيظل ذكرى جميلة لتذكر الأمهات الراحلين، مؤكدة أنه يجب أن نتذكر كل أمهاتنا وأن نحتفل بهن فى هذا اليوم المميز لأنه يشير إلى أن بذرة الخير ما زالت موجودة بنا.



ووجهت "أيمن"، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الخميس، التحية لأمهات الشهداء قائلة: "تحية خالصة من القلب ليكى ياست الحبايب"، موضحة أن كل شخص يرى أن كل أم هى الأم المثالية لنها الروح والمستقبل والطمأنينة.



وأضافت: "الأم هى الحياة ومن غيرها لن يكون هناك معنى لحياتنا لأنها المستقبل والحاضر".