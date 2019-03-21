أبو اليزيد يكرم الأمهات العاملات بشركة الدلتا للسكر بمناسبة عيد الأم

فى لافته إنسانية، حرص الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب على تكريم العديد من الموظفات والسيدات العاملات بالشركة بمناسبة عيد الأم ،لما يبذلونه من أعمال تستحق الشكر والتقدير‪ .



كما قام "أبو اليزيد" بتكريم العاملين المتميزين نتيجة أعمال التطوير التى شهدها مصنع الشركة بمحافطة كفر الشيخ على مدار الأسابيع الماضية، مما أدى إلى رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر الى 20 الف طن بنجر يوميا، الأمر الذى ساهم فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر وكذلك افتتاح محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع والتى تعد اكبر وأول محطة صرف صناعى تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية حيث تعالج مياة الصرف الصناعىً لحماية البيئة من التلوث.



ووجه "أبو اليزيد " التحية للإمهات العاملات بالشركة نظرا لما يقدمونه من عطاء فى العمل وكذلك تجاه أسرهم، مؤكدا أن الام المصرية ظلت على مدار التاريخ مثال يحتذى بها لما تقدمه للمجتمع ولأسرتها .