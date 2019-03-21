نشاط الرئيس يتصدر عناوين الصحف المصرية اليوم

الأهرام:

في سياق آخر، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي عقد اجتماعا، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.





الأخبار:

الجمهورية:

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس عناوين واهتمامات صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، وذلك بالإضافة إلى عدد من قضايا الشئون المحلية والعالمية.ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بمواصلة تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وفقا للخطة الزمنية المقررة، لا سيما القطاعات الصناعية الواعدة، مثل الغزل والنسيج، مشددا على ضوابط صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مصلحة المواطنين بشكل ملموس.وأوضحت الصحيفة أنه في أثناء اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أكد الرئيس أهمية إسهام قطاع الأعمال العام بأصوله المتنوعة في التنمية الشاملة، مطالبا بإجراء الدراسات واتخاذ الخطوات اللازمة، لإزالة أي عراقيل تواجه مسيرة التطوير وإعادة الهيكلة، منوها بضرورة تأهيل العنصر البشري ورفع مهارات العاملين وتحسين بيئة العمل.ونقلت "الأهرام" عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن وزير قطاع الأعمال العام استعرض الموقف التنفيذي لتطوير شركات القطاع، لاسيما شركات الغزل والنسيج، من خلال عدة محاور، من بينها تحديث المعدات وميكنة إجراءات العمل، وأشار إلى تطوير إستراتيجيات التسويق، لرفع الطاقات الإنتاجية والتوسع في الأسواق الجديدة، محليا وعالميا.ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى قوله إن الرئيس وجه الأجهزة المختصة بوضع الخطط التنفيذية، لتنفيذ تكليفه - بملتقى الشباب العربي والإفريقي في أسوان- بعلاج مليون مواطن إفريقي من فيروس «سي»، وإطلاق مرحلة جديدة من حملة «100 مليون صحة» للضيوف المقيمين بمصر.واطلع السيسي على تفاصيل المشروع القومى للتأمين الصحي الشامل، مطالبًا بسرعة الانتهاء من كل الاستعدادات وتوفير البنية الأساسية الكفيلة بحصول المنتفعين على خدمة طبية عالية الجودة.وتطرق الاجتماع إلى خطوات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي المنتظر تطبيقها بمحافظة بورسعيد، واستعرض البناء المؤسسي لمكونات منظومة التأمين الجديدة، ومن بينه استكمال التجهيزات الطبية ونظم الميكنة والدفع، وحزم الخدمات، وحصر الأصول، كذلك اللوائح التنظيمية، وتدريب القوى البشرية على تشغيل المنظومة بأعلى المعايير العالمية.وتناول الاجتماع مستجدات مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى الحملة القومية لإنهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة.وفي الشأن العالمي، وتحت عنوان "أردوغان يستخدم خطابا عنصريا ضد نيوزيلندا وأستراليا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن التوتر تصاعد بين نيوزيلندا وأستراليا من جانب وتركيا من جانب آخر أمس، فللمرة الثانية، تجاهل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تحذيرات ويلينجتون وكانبيرا، وبث لقطات من الفيديو التى أذاعها الإرهابى منفذ الهجوم على المسجدين فى «كرايست تشيرش» يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل 51 شخصا.وأوضحت الصحيفة أن أردوغان حاول خلال خطابه فى حملة انتخابية بمدينة إيريجلى قبيل الانتخابات المقررة الشهر المقبل، استغلال الهجوم سياسيا مجددا، حيث انتقد إرسال نيوزيلندا وأستراليا جنودا خلال الحرب العالمية الأولي، زاعما أن دوافعهم خلال هذه الحملة كانت مناهضة للإسلام.وأضافت أن أردوغان حذر من أن الأستراليين الذين سيكونون معادين للإسلام سيلقون نفس مصير الجنود الأستراليين الذين قتلوا بأيدى القوات العثمانية فى معركة جاليبولى خلال الحرب العالمية الأولي. كما طالب نيوزيلندا بإصلاح قوانينها لضمان أن يحصل المهاجم على أقصى عقوبة ممكنة.وواصل الرئيس التركى هجومه قائلا: «ما الأعمال التى تملكونها هنا، ولماذا تأتون إلى هنا، السبب الوحيد، أننا مسلمون وأنتم مسيحيون»، على حد تعبيره، وذلك فى إشارة إلى زيارة وينستون بيترز وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء النيوزيلندي أنقرة.من جانبها، قالت جاسيندا أرديرن رئيسة الوزراء النيوزيلندية إن بيترز سيطلب توضيحا عاجلا من أنقرة، وإنه "سيذهب إلى هناك لاستجلاء الحقائق وجها لوجه".وتحت عنوان "الوزير والعصار يتابعان مشروعات تطوير السكة الحديد" ذكرت "الأخبار" أن وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتمع مع د. محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بمقر وزارة النقل لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإنتاج الحربي لصالح هيئات وزارة النقل والتي تساهم في تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية بمصر.وأكد وزير النقل علي أن الهدف من الاجتماع يرتكز على وضع آلية سريعة وفورية لدفع معدلات تنفيذ كل المشروعات المشتركة بين الجانبين وإزالة كل المعوقات الخاصة بها للانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني حيث سيتم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ295 مزلقانا مارس 2020 والانتهاء من أعمال التحكم لـ295 مزلقانا يونيو 2020 والـ86 محطة مايو القادم.وتحت عنوان "الحكومة تدرس خفض أسعار الغاز للمصانع لدعم المنتجات المحلية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أكد أن الحكومة تدرس تخفيض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة تصل إلى 40٪ بالتنسيق مع وزارة البترول، ليتم تعديل السعر إلى 5 دولارات للمتر المكعب بدلا من 7 دولارات بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج والقضاء علي واحدة من أهم المشاكل التي تواجه الصناع، وأثرت بالسلب على الكثيرين منهم بالرغم من التحديات التي تمنع الحكومة من التنفيذ وفي مقدمتها برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز بدلا من البنزين والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية.وأوضحت "الأخبار" أن ذلك جاء خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي والمصري للتعاون الأوروبي برئاسة المهندس معتز رسلان بعنوان "التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات"‬ بمشاركة لفيف من رجال الأعمال ومجموعة من السفراء العرب والأجانب.وأعلن وزير التجارة والصناعة أنه يتم حاليا الإعداد لإنشاء شركتين جديدتين للترويج للصادرات المصرية حول العالم وفقا لأساليب الترويج الحديثة وبصفة خاصة للدول الإفريقية والأوروبية بالإضافة إلى تشجيع بنك تنمية الصادرات لدعم شركة ضمان مخاطر الصادرات لتأمين تصدير المنتجات المصرية للدول الإفريقية في إطار خطة الوزارة لزيادة الصادرات لدول العالم.وأكد أن مصر تركز على زيادة التعاون الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية في ضوء تحسن العلاقات السياسية، موضحا أن هناك مجموعة من التحديات تواجه ذلك في مقدمتها عدم وجود خطوط مواصلات مباشرة إلى الدول الأفريقية وطول فترة شحن المنتجات.. وأشار إلى أن مصر لا تستطيع الوصول بصادراتها إلى جميع دول القارة التي يصل عددها إلى 45 دولة وتركز حاليا على 12 دولة منها إثيوبيا وكينيا وأوغندا وزامبيا مقر عمل دول مجموعة "الكوميسا".وكشف "نصار" عن خطة الوزارة للتعاون مع الدول الإفريقية في مجال التصنيع الذي تهتم به دول القارة وذلك من خلال إقامة صناعات بالعواصم الإفريقية لتجميع المنتجات المصرية مما يسمح بتحقيق حلم التصنيع في إفريقيا وفي نفس الوقت زيادة الصادرات المصرية لإفريقيا وذلك بالاستفادة بالمواد الخام والثروات الطبيعية التي تتمتع بها هذه الدول.وأكد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها زيادة التصدير حيث إن قرار تعويم الجنيه لم ينعكس بقوة على حجم الصادرات وأشار إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه ذلك هو أن 46٪ من إجمالي مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج ونعمل حاليا علي وضع خطة لتقليل الواردات من مدخلات الإنتاج.وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "وزارة المالية: وقف تعامل الكاش بين المواطنين.. والدولة أول مايو"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن محمد إبراهيم رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية قال إن خطة الحكومة ممثلة في وزارة المالية البدء في وقف التعامل النقدي بين المواطنين والدولة وترسيخ فكرة الحكومة الرقمية والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أساسي في تطوير القطاعات الحكومية بالدولة بالإضافة إلى تنفيذ سياسية الشمول المالي وتحكيم الرقابة على المتحصلات وأن المواطن بمجرد التعامل مع النظام أول مايو سيجد راحة أكبر بعدم حمل مبالغ نقدية يمكن فقدها وفى حالة ضياع الكارت الذكي يتمكن من استخراج بدل تالف ويحتفظ بأمواله بطريقة أفضل.وأوضح رئيس وحدة الميكنة أن الهدف من قانون الدفع غير النقدي تأتي في إطار خطة المجلس القومي للمدفوعات بقيادة رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء، كما أنها خطوة رقابية من خلال السيطرة على المستحقات الموردة للدولة والعمل على تقليل التلاعب من المصرفيين.وأشار إلى أن القانون يعمل على ثلاثة محاور المواطن، والدولة والقطاع المصرفي، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف حماية أموال المواطن من السرقة والتلاعب، وكذلك الحصول على الخدمة بالسعر المقدم دون زيادة كما أنها توفر الجهد والوقت وعدم تعطل حصوله على الخدمة، والحصول على الخدمة بشكل وقتي دون التوجه للجهة الحكومية.وتحت عنوان "الداخلية تكرم أمهات وزوجات شهداء الشرطة" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة الداخلية كرمت أمهات وزوجات شهداء الشرطة خلال احتفال أقامته بمناسبة "عيد الأم".وذكرت الوزارة أن الاحتفال، الذي أقامته بمقر النادي العام لضباط الشرطة بالقاهرة، يأتي في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتوفير كل أوجه الرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء تقديرًا لما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.وأشارت الوزارة إلى أن قطاع الإعلام والعلاقات، والذي قام بتنظيم الاحتفال، نقل للمكرمين تحيات وزارة الداخلية واعتزاز هيئة الشرطة بتضحيات أبنائها ومواقفهم البطولية وشجاعتهم في أداء واجبهم شارك في الاحتفال عدد من قيادات وضباط الشرطة والفنانين.