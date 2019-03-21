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فن

رامى عياش: الأم أجمل عطايا الرب

الخميس 21/مارس/2019 - 10:33 ص
رامى عياش
رامى عياش
أحمد إبراهيم
نشر الفنان رامى عياش تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يحتفل فيه بمناسبة عيد الأم.

وقال رامى: "الأم أجمل عطايا الرب.. ينعاد على كل إم بالخير والصحة".

وكان طرح رامي عياش، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "حابب"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، لتجتاز الأغنية حاجز الـ66 ألف مشاهدة، بعد ساعات من طرحها.

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