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العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية

الخميس 21/مارس/2019 - 11:51 ص
نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
محمد غالي
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات 2019 لنقابة الصيادلة، القوائم الأولية للمرشحين في الانتخابات بالنقابات الفرعية، بعد غلق باب التنازلات.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة في فتح باب الطعون غدا، الجمعة 22 مارس حتى الأحد 24 مارس، ويكون النظر في الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الاثنين 25 مارس إلى الخميس 28 مارس، على أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد له يوم الثلاثاء 16 أبريل المقبل.

وكانت اللجنة أكدت أنه سيجري إرسال رسائل على الهواتف المحمولة لجميع الصيادلة الناخبين لإعلامهم بموعد إجراء العملية الانتخابية، وحثهم على الإدلاء بصوتهم، إضافة إلى إنشاء موقع وتطبيق موبايل يتضمن كيفية التصويت بالانتخابات، ومقار اللجان الانتخابية، وموقع اللجنة الانتخابية على تقنية الجي بي إس، وموقف الصيدلي من سداد اشتراكات النقابة.
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية
العليا لانتخابات الصيادلة تعلن القوائم النهائية بالنقابات الفرعية

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