المفتي السابق يوضح كيف يكون الله أحن على عباده من أمهاتهم

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه "إذا تأملنا الأمهات في بني الإنسان، أو في الحيوان، أو في الطير، أو حتى في النبات وجدناها تحنو على أبنائها، وتتعلق بهم تعلّقًا شديدًا يُخرجها حتى من التصرفات العاقلة، وتلك الشفقة شفقةٌ عظيمة يُضرب بها المثل، فالله سبحانه وتعالى أحنُّ علينا من حنان الأم على ولدها، لأننا ليس لنا في الكون إلا هو سبحانه وتعالى، وليس لنا اعتماد في هذا العالم لا في وجودنا، ولا في بقائنا، ولا في استمرارنا، إلا له، وهو عظيم، ورحيم، ورءوف، وهو سبحانه وتعالى لا يُخيّب حالنا هذا حتى الإنسان الكافر الذي يُولّي ظهره عن الله كالابن العاق الذي يعق والديه ويعق أمه، فإن الأم لا تستطيع أن تتخلى عن حبه على الرغم من أنها قد تضربه، قد تؤدبه، قد تدعو عليه، ولكنها لا تستطيع أن تخرجه من قلبها، وكلما وجدت له عذرًا أي عذر فإنها تُبادر إليه، وتقبل عذره، وتضمه إليها، هذه إشارة إلى أن المحتاج إليه هذا شأنه عند الله، فما بالكم برب العالمين؟!".



وأضاف جمعة: "الإنسان إذا تفكر في نفسه وعرف فيها الضعف والحدوث تيقّن من أن ربه قائمٌ بنفسه، لا يحتاج إلى غيره، قويٌ لا بداية له، ولا نهاية له، وأنه سبحانه وتعالى سيأخذ من يرجع إليه، وسينظر إليه بنظر الرحمة، وسينظر إليه بنظر الرأفة، وأنه مهما تاه الإنسان وضل في ضلال الحياة، ثم رجع إلى ربه سيجد الله سبحانه وتعالى عنده، وسيجد الله سبحانه وتعالى رءوفًا رحيمًا عفوًا غفورًا يأخذه بأحن ما تأخذ الأم ولدها الضائع، أو ولدها العاق، أو ولدها الذي يرجع إليها".