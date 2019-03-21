ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية توزع الزهور احتفالا بعيد الأم

الخميس 21/مارس/2019 - 11:53 ص
بطريركية الأقباط
بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية
أحمد عبد العزيز
وزعت بطريركية الأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الخميس، العديد من الورود والزهور على جميع الأمهات العاملين بها وكذلك الأمهات المترددين على البطريريكية احتفالا ًبعيد الأم.

وأكد مدير عام البطريركية جوزيف مقار، أن الإنسانية لا تتجزء؛ حيث لا يقتصر عيد الأم على الأسرة فقط؛ بل أنه يمتد لكل مؤسسة ناجحة ومنخرطة فى المجتمع وفعاليته ومناسباته المختلفة.

وأوضح "جوزيف" أن الفريق العمل بالبطريركية قد قام بتهنئة السيدات من الأمهات زملاء العمل وتقديم بوكيه ورد احتفالًا بعيد الأم، وذلك انطلاقا ً من أهمية الدور الذي تلعبه الأم في التنشئة الاجتماعية وخروج أجيال صالحة للمجتمع.
ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية توزع الزهور احتفالا بعيد الأم
ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية توزع الزهور احتفالا بعيد الأم
ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية توزع الزهور احتفالا بعيد الأم
ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية توزع الزهور احتفالا بعيد الأم

ترشيحاتنا

شاهد| لاعبة كرة قدم توجه صفعة قوية لمدرب الفريق المنافس خلال المباراة

الزمالك يصرف مكافأة فوز للاعبيه رغم التعثر أمام المقاولون

قصة مزارع الكلاب غير المرخصة.. موجودة فوق أسطح المنازل وتستخدم في النصب والمضاربة

تجنبا لاعتقال رونالدو.. يوفنتوس يهرب من اللعب في الولايات المتحدة

إسقاط الجنسية عن مصريين التحاقا بالخدمة العسكرية فى دولة أجنبية

فى عيد الأم.. أبناء لا يعرفون الرحمة.. زوجة: أولادى تركونى وفكرت فى الانتحار

تعرف على درجة الحرارة غدا في كافة المحافظات

انفجار ضخم يضرب مصنع كيمياويات في الصين

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم 21-3-2019.. فيديو

الكويت تمنع 9 جنسيات من ركوب خطوطها الجوية

أمواج دمعة الشيطان العاتية تبتلع فتاة أمام الحضور.. فيديو

أمين الفتوى يقدم حلا سحريا للتغلب على مشكلة الكوابيس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة بأسعار 14 موديلا من فيات 2019 في مصر

أجمل الصور عن عيد الأم 2019 .. تتصدر جوجل

أجمل الكلام عن الأم فى عيدها يتصدر محركات البحث على جوجل

النوبي دليل الرئيس في معبد فيلة: أعمل مدرسا وأعشق الإرشاد.. والسيسي أكد لي حبه لأهل أسوان

دير مارمينا.. حكاية ضابط أصبح قديسا.. صور

فيديو

حاصلة على لقب الأم المثالية 5 مرات: ربيت أبنائي على سيرة الصحابة.. فيديو
فتحى سرور: الشعب يصنع الدستور وفق إرادته.. والدستور يصنع دولة.. فيديو
فتحى سرور: من غير المعقول أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات.. فيديو
تفاصيل بداية الاحتفال بـ عيد الأم وعلاقته برئيس أمريكي سابق.. فيديو
محمد أبوالعينين: الدستور الحالي لا يعكس رؤية مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟