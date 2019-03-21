ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية توزع الزهور احتفالا بعيد الأم

وزعت بطريركية الأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الخميس، العديد من الورود والزهور على جميع الأمهات العاملين بها وكذلك الأمهات المترددين على البطريريكية احتفالا ًبعيد الأم.



وأكد مدير عام البطريركية جوزيف مقار، أن الإنسانية لا تتجزء؛ حيث لا يقتصر عيد الأم على الأسرة فقط؛ بل أنه يمتد لكل مؤسسة ناجحة ومنخرطة فى المجتمع وفعاليته ومناسباته المختلفة.



وأوضح "جوزيف" أن الفريق العمل بالبطريركية قد قام بتهنئة السيدات من الأمهات زملاء العمل وتقديم بوكيه ورد احتفالًا بعيد الأم، وذلك انطلاقا ً من أهمية الدور الذي تلعبه الأم في التنشئة الاجتماعية وخروج أجيال صالحة للمجتمع.