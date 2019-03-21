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محافظات

محافظ الدقهلية: نحتاج 268 مليون جنيه لإقامة 6 محطات وسيطة لجمع القمامة

الخميس 21/مارس/2019 - 12:08 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن المحافظة خططت لإقامة 6 محطات وسيطة متحركة لجمع القمامة كمرحلة أولى، وذلك لعدم وجود هذه المحطات في المدن والقرى التي لا توجد بها مصانع لتدوير القمامة، ما يشكل أعباءً كبيرة على وسائل نقل القمامة والسير لمسافات طويلة للوصول إلى المصانع.

وقال محافظ الدقهلية، فى تصريح صحفى، إن "هذه المحطات تحتاج إلى 21 مليون جنيه لإقامتها، وهو ما نسعى مع وزارة التنمية المحلية لتدبيره".

وأضاف المحافظ: "هناك تراكمات للقمامة في 8 مقالب عشوائية تبلغ مساحتها الإجمالية 102600 متر مربع بإجمالي تراكمات 2,47 مليون طن وتحتاج إلى 247 مليون جنيه، ونحن نعمل على تدبيرها بالاتفاق مع الوزارات المعنية".

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