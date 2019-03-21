ضبط 33 مخالفة تموينية بمركز العدوة في المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، عددًا من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة على المخابز البلدية بـ 7 قرى (صفاتية -الساوي - العدوة - البجهور - البسقلون - نزلة رمضان - السلحدار).



وبحسب بيان، يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، لمراقبة الحالة التموينية بالقرى التابعة للمركز، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين، والتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك.



وقال إبراهيم نصير، رئيس مركز العدوة، إن الحملة ضمت إدارة تموين العدوة ومدير الرقابة ومفتشي التموين والتفتيش الإداري، وتحرر 33 محضرا تموينيًا متنوعًا ما بين "عدم نظافة أدوات العجن، ووجود نقص في الوزن ـ عدم مطابقة المواصفات"، لافتًا إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.