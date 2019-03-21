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محافظات

فحص مليون و516 ألف مواطن ضمن حملة 100 مليون صحة بالمنيا

الخميس 21/مارس/2019 - 11:54 ص
حملة 100 مليون صحة
حملة 100 مليون صحة
ايمن رياض
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن كافة المستشفيات ووحدات الرعاية الحرجة والوحدات الصحية ووحدات طب الأسرة و سيارات العيادات المتنقلة تواصل استقبال المواطنين بمختلف المراكز والمدن والقرى التابعة لها لإجراء المسح الطبي اللازم ضمن أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي"100 مليون صحة" للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن اجمالى الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية لها بلغ مليونا و516 ألفا و819 مواطنًا بنسبة 123 % من المستهدف اليومي التراكمي للمحافظة منذ بدء الحملة ، لافتًا الى ان المبادرة تستهدف في محافظة المنيا 3 ملايين و348 ألفا و560 مواطنا، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة لاستقبال المواطنين.

ودعا المحافظ جميع المواطنين للمشاركة في المبادرة للاطمئنان على صحتهم ، مؤكدًا ان المسح الطبي مجانًا لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحًا وحتى 9 مساءًا ولمدة شهرين.

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