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محافظات

مجلس مدينة سمنود يعلن فتح باب الحجز لـ38 وحدة سكنية

الخميس 21/مارس/2019 - 11:54 ص
وحدة سكنية
وحدة سكنية
أحمد على
أعلن ديوان مجلس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية اليوم عن فتح باب تلقي طلبات أبناء ومواطني المركز الراغبين فى التقدم وحدات سكنية ضمن 38 وحدة سكنية متوافرة بمساكن الراهبين والتابعة للمشروع القومي للإسكان وذلك حتى 16 أبريل القادم.

وأوضح مجلس المدينة أن شروط التقدم تتضمن أن لايقل سن المتقدم عن 20 عاما ولا يزيد عن 50 عاما، وألا يمتلك المتقدم أو أى فرد من أفراد الأسرة وحدة سكنية أو عقار بصفة مستقلة وليس بحوزته وحدة سكنية بالإيجار الغير محدد المدة " إيجار قديم"، وأن يكون المواطن لم يسبق له الحصول على وحدة سكنية من قبل المحافظة.

كما أضاف أن مقدم الحجز مبلغ 5 ألاف جنيه تسدد عند تقديم الطلب وتخصم من أول قسط عند التخصيص، وثمن الوحدة 82 ألف و270 جنيها منها 25% تسدد عند التخصيص وباقى المبلغ على 10 سنوات بفائدة بنكية المعلن عنها من البنك المركزى عند التخصيص، وتسليم الطلبات والأوراق بإدارة الإسكان بمقر مجلس المدينة .

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