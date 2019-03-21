توافد طلاب الصف الأول الثانوي بالغربية لاستلام شرائح التابلت التعليمية ..صور

توافد العشرات من أولياء الأمور وطلاب الصف الاول الثانوي بمدارس محافظة الغربية اليوم الخميس لاستلام شرائح التابلت التعليمية قبل بدء امتحانات التجريبية يوم الأحد القادم بكافة المدارس على مستوي العشر إدارات التعليمية.
وباشر الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية عملية تسليم شريحة الانترنت بعدد من المدارس وذلك للاطمئنان علي الانتهاء من عملية التسليم قبل انطلاق الامتحانات.
كما تضمنت إجمالي أجهزة التابلت المخصصة لمحافظة الغربية 34 ألفا و147 جهازًا مخصصين إلى 30836 طالبًا وطالبة بالتعليم الحكومي والخاص، و3267 معلمًا وأخصائيًا، و44 من العاملين بالإدارات التعليمية العشر وديوان المديرية.