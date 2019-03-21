توافد طلاب الصف الأول الثانوي بالغربية لاستلام شرائح التابلت التعليمية ..صور

توافد العشرات من أولياء الأمور وطلاب الصف الاول الثانوي بمدارس محافظة الغربية اليوم الخميس لاستلام شرائح التابلت التعليمية قبل بدء امتحانات التجريبية يوم الأحد القادم بكافة المدارس على مستوي العشر إدارات التعليمية.





وباشر الشناوي عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية عملية تسليم شريحة الانترنت بعدد من المدارس وذلك للاطمئنان علي الانتهاء من عملية التسليم قبل انطلاق الامتحانات.



