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رياضة

غدا.. انطلاق منافسات بطولة السفارات الدولية بملاعب الأهلي بالشيخ زايد

الخميس 21/مارس/2019 - 03:07 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تنطلق غدا الجمعة، مباريات البطولة الدولية للسفارات والهيئات الدبلوماسية التي تنظمها سفارة ألمانيا وتقام على ملاعب النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، في إطار التعاون بين النادي والهيئات المختلفة، وفي ظل النجاح الكبير للبطولة التي استضافتها ملاعب النادي خلال السنوات الماضية.

وحرصت الإدارة التنفيذية للنادي على وضع كافة الترتيبات الخاصة باستضافة مباريات البطولة التي تقام يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بما يضمن توفير الإمكانات اللازمة لخروج البطولة بالشكل المعتاد الذي يليق بمكانة النادي.

وكانت قرعة البطولة قد أجريت بمقر النادي بالجزيرة قبل عدة أسابيع وأسفرت عن تقسيم فرق البطولة الـ21 إلى أربع مجموعات، وضمت المجموعة الأولى: إيطاليا – الأرجنتين – البرازيل – استراليا – فيتنام – إسبانيا.

فيما ضمت المجموعة الثانية: كندا وأمريكا وسويسرا وماليزيا وفرنسا، والثالثة: إنجلترا وجامعة الدول العربية ومصر – والهند وألمانيا.
وضمت المجموعة الرابعة: كوت ديفوار وروسيا واليابان والأمم المتحدة وكازخستان، وذلك في حضور المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والسفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوي، والسفير عمرو الحناوي مساعد وزير الخارجية، والسفير فيصل غسال من الجامعة العربية، بالإضافة لسفراء: إسبانيا وأستراليا والأرجنتين وكازاخستان وفيتنام وقنصل سويسرا وقنصل الهند وقنصل كوت ديفوار وقنصل إيطاليا في القاهرة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات البطولة حتى الثاني عشر من أبريل المقبل، على أن تقام مباراة استعراضية بين قدامى الأهلي، وأفضل اللاعبين في الفرق المشاركة في البطولة، وتختتم البطولة بحفل عشاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة في 14 أبريل المقبل.

وأكد المهندس خالد مرتجي جاهزية النادي لاستضافة البطولة، معبرا عن اعتزاز وفخر النادي باستضافة مثل هذه البطولات التي يكون من شأنها زيادة التقارب بين الشعوب لقناعته التامة بالدور الكبير الذي باتت تلعبه الرياضة بصفة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص في التقارب بين الشعوب، وفي إطار الدور الهام للرياضة لتعزيز مكانة مصر الخارجية.

وأشار مرتجي إلى أن الهدف من البطولة هو تعزيز جسور الترابط والتعاون بين الدول، واستكمال الدور الوطني للأهلي كأحد المؤسسات الوطنية الكبرى والتي تعمل دائمًا على إظهار الصورة الحضارية للبلاد، وتأتي انعكاسا لرغبة الاهلي في تقديم نشاط مختلف خارج الصندوق يؤكد من خلاله الدور الوطني الذي يقوم به كإحدى المؤسسات الوطنية في مصر.

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