قوطة يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مخالفات مجلس المصري البورسعيدي.. مستند

تقدم وليد عبدالوهاب قوطة عضو الجمعية العمومية للنادى المصرى البورسعيدى ونجل رئيس النادى السابق ببلاغ للنائب العام اليوم ضد مخالفات مجلس إدارة النادى الحالى برئاسة سمير حلبية.





وقال عمر هريدى محامى وليد عبدالوهاب قوطة فى البلاغ المقدم للنائب العام إن الدعوى اختصمت سمير حلبية رئيس المصرى بصفته فى المخالفات التى على ضوئها رفضت الجمعية العمومية اعتماد الميزانية والحساب الختامى فى اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 16 ديسمبر 2018 .





وأوضح أن من ضمن المخالفات أن المجلس قام بتغير العملات الأجنبية بيعا وشراء عن طريق مكاتب الصرافة وذلك بالمخالفة للقانون واللائحة المالية وما أمكن حصره من تلك المبالغ ما يقرب من مليون دولار أمريكى بجانب مخالفات أخرى خاصة بصرف مبالغ من خزينة النادى نقداً بعد إيداعها الإيرادات خزينة النادى .







