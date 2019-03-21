المساحات المتاحة للرياضة النسائية في الإعلام المصري.. رسالة ماجستير بجامعة بنها

حصلت الباحثة إلهام محمد ياسين قاسم على درجة الماجستير في التنظيم والإدارة من كلية التربية الرياضية جامعة بنها، حيث ناقشت الباحثة بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة رسالة عن اهتمام الإعلام المصري بعرض إنجازات المرأة في مجال الرياضة.





وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من قامات في التربية الرياضية وأساتذة متميزين في البحث العلمي والإدارة وتكونت من كل من الأستاذ الدكتور محمود يحيي سعد أستاذ البحث العلمي والعميد الأسبق لتربية رياضية جامعة الزقازيق وجامعة بنها رئيسا ومناقشا.





والاستاذ الدكتور نبيل خليل ندا، أستاذ الإدارة والعميد الأسبق تربية رياضية جامعة بنها مشرفا، وأستاذ مساعد ورئيس قسم العلوم النفسية والاجتماعية بكلية تربية رياضية بنها مناقشا، والدكتورة روح الفؤاد إبراهيم نائب رئيس تحرير الجمهورية مناقشا، وأوصت الباحثة بوضع برامج خاصة لتغطية الرياضة النسائية لنشر الثقافة الرياضية.





كما أوصى بعمل مجلة أو صفحة خاصة لتغطية وجود المرأة في كل المجالات سواء كانت وزيرة أو عاملة أو بطلة رياضية أو فتاة مؤثرة في مجتمعها والعمل علي تفعيل دور وزارة الشباب والرياضة والاتحادات والأندية وإدارات العلاقات العامة والإعلام للتعريف بكل الرياضات.





كما أوصت بدعم الأبحاث في مجال الرياضة النسائية عمل برامج ومساحات خاصة بتغطية الرياضة النسائية ومعرفة الصور المشرفة للبطلات لتكون قدوة والمساعدة على تغيير الموروثات الخاطئة نحو ممارسة المرأة للرياضة.



