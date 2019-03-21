وزير التجارة يفتتح 12 خطا لإنتاج الثلاجات والشاشات باستثمارات 300 مليون جنيه.. صور

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على دعم جميع قطاعات الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية والتصدير للسوقين الإقليمية والعالمية.



وقال نصار - خلال افتتاحه أحدث خطوط إنتاج الثلاجات وشاشات التليفزيون، بمجموعة يونيون اير، بالمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر- إن التوجه الحالي للدولة يرتكز على منح المزيد من المحفزات الصناعية، وتشجيع المنتج الوطني واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية، بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مستويات المعيشة، وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.



وأضاف الوزير أن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد محاور استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية النهوض بصادرات هذا القطاع الهام، خاصة لأسواق دول القارة الأفريقية.



وأوضح نصار أن خطوط الإنتاج الجديدة تتضمن 12 خطا بواقع "5 بمصنع الثلاجات" و"7 بمصنع الشاشات" باستثمارات اجمالية تبلغ 300 مليون جنيه، وسيتم تخصيص 50% من إنتاج المصنعين للتصدير.



ولفت إلى أن مصنع الثلاجات الجديد تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف وحدة سنويًا ويوفر 650 فرصة عمل ويبلغ حجم استثماراته 200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن مصنع شاشات التليفزيون ينتج 600 ألف وحدة سنويًا ويوفر 500 فرصة عمل وتبلغ استثماراته 100 مليون جنيه.



وحول هذا الإطار، أكد نصار حرص الوزارة على تعميق الصناعة الوطنية من خلال زيادة نسب المكون المحلى فى المنتجات المصنعة محليًا بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية فى السوقين المحلية والخارجية، لافتًا إلى أن توسعات الشركة الجديدة تحقق أهداف استراتيجية الوزارة لتعميق الصناعة الوطنية.



من جانبه، أكد المهندس محمد فتحي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يونيون اير الصناعية، أن المجموعة تستهدف خلال المرحلة الحالية تعزيز تواجدها بالسوق المصرية والتصدير للأسواق العالمية من خلال ضخ استثمارات جديدة بمشروعات الشركة.



وقال فتحي إن حجم استثمارات المجموعة بالسوق المصرية يبلغ حاليا 2 مليار و800 مليون جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 3 ملايين و100 ألف وحدة سنويا، ويبلغ عدد خطوط الإنتاج بها 34 خطا وتوفر 6500 فرصة عمل مباشرة، وذلك في مجالات إنتاج أجهزة التكييف والبوتاجازات والثلاجات وشاشات التليفزيون.



وأضاف أنه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة افتتاح خط جديد لإنتاج الغسالات الأوتوماتيك بطاقة 300 ألف وحدة سنويًا، لافتًا إلى أن إجمالى قيمة صادرات المجموعة للأسواق الخارجية تبلغ 1.5 مليار جنيه موجهة لأسواق الدول العربية والأفريقية.



وشارك فى الافتتاح، الشريك السعودى بالمجموعة، الشيخ فايز جميل زقزوق.