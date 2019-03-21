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محافظات

إطلاق مبادرة أنا المصري لنشر قيم المواطنة بالمنيا

الخميس 21/مارس/2019 - 01:23 م
إطلاق مبادرة أنا
إطلاق مبادرة أنا المصري
ايمن رياض
تختتم اليوم محافظة المنيا، برنامج الأنشطة التوعوية والتثقيفية بقرية ريدة بمركز المنيا والذي استمر على مدار 3 أيام، ضمن الخطة التي أطلقتها المحافظة بالتزامن مع الاحتفال بعيدها القومي الـ100 ، بأكثر من 40 قرية من القرى الأكثر احتياجًا موزعة على مراكز المحافظة التسع وذلك حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن تلك الأنشطة تأتي في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع وتنمية مهارات الشباب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كافة المجالات وخلق جيل جديد من المثقفين القادرين على نشر ثقافة الحوار.

وأضاف أن الأنشطة التي تم تنظيمها بقرية ريدة تضمنت، تنفيذ مكتبة مصر العامة مبادرة "أنا المصري" والتي شملت تقديم أنشطة تثقيفية وفنية متنوعة للأطفال وتعليم فن التفصيل والباترون لسيدات القرية وذلك في إطار تنمية واكتشاف مواهب الأطفال وإكساب السيدات إحدى المهارات التي يمكن توظيفها بما يخدم أفراد أسرتها.

كما عقدت مديرية الشباب والرياضة ندوة حول التسامح والمواطنة وقبول الأخر بمركز شباب ريدة والتي تستهدف التوعية المجتمعية والارتقاء بالفكر والثقافة العامة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، كما نظمت المديرية دورة رياضية للنشء والشباب من أبناء القرية ضمت (كرة القدم، تنس الطاولة، شد حبل، كراسي موسيقية) بالإضافة إلى عمل مسابقات ثقافية لأبناء القرية.

وافتتحت مديرية التضامن الاجتماعي 17 فصلا لمحو الأمية وتعليم الكبار بالقرية كما وزعت المديرية بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية مواد غذائية وبطاطين للفئات الأكثر احتياجًا من اهالى القرية، كما واصل المجلس القومي للمرأة جهوده في توفير خدمة استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات المعيلات والفقيرات من أبناء القرية توفيرًا للوقت والجهد علاوة على عقد لقاءات تثقيف وتوعية للسيدات من أبناء القرية.

من جانبهم، أعرب الأهالي عن خالص شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل الحكومة والتي تسعى جاهدة في توفير وتلبية جميع احتياجات المواطنين من خدمات تموينية وطبية وعلاجية وثقافية ورياضية.

ويشارك في تنظيم تلك الأنشطة جامعة المنيا ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والثقافة ومكتبة مصر العامة والمجلس القومي للمرأة، وعدد من الجمعيات الأهلية.

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