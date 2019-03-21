برلمانى: الالتزام بخطة الرئيس سيعيد شركات قطاع الأعمال لسابق عهدها

أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن الالتزام بخطة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص تطوير شركات قطاع الأعمال العام سيساهم في عودتها إلى سابق عهدها، مؤكدا أن التطوير يعتمد على حسن استغلال أصول هذه الشركات والاستفادة من الطاقات الشبابية.



وأوضح النائب، أن قطاع الأعمال العام يمتلك أصول عديدة ومتنوعة واستغلالها وحسن إدارتها يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق فوائد ملموسة لصالح المواطنين، مضيفا أن التطوير يعتمد أيضا على تأهيل العنصر البشري والاستفادة من الطاقة البشرية من خلال رفع كفاءة العاملين ومهاراتهم وتحسين بيئة العمل، وضخ دماء جديدة بالمصانع وفكر شبابي متطور، يساهم في إصلاح الشركات الخاسرة وتحويلها لشركات رابحة تواكب منتجاتها المعايير العالمية.



وأشاد زين الدين بتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة العمل على عدد من المحاور، من بينها تحديث الآلات والمعدات، وتوحيد وميكنة إجراءات العمل، وتطوير استراتيجيات التسويق، بهدف زيادة الطاقات الإنتاجية والعمل على التوسع في المنتجات والأسواق الجديدة، محليًا وعالميا، مشيرا إلى أن مجرد ضخ استثمارات مع استمرار هياكل هذه الشركات كما هي سيترتب عليه إهدارها دون أي نتيجة تُذكر.