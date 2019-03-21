حصاد المطار.. رئيس المصرية للمطارات يراجع مع العاملين المهام المستقبلية للشركة.. عزل 25 راكبا قادمين من الخرطوم.. ومصر للطيران تحتفل مع السيدات المسافرات بعيد الأم

مصر للطيران تحتفل مع السيدات المسافرات بعيد الأم

طائرة خاصة تنقل المنتخب من برج العرب إلى النيجر

رئيس المصرية للمطارات يراجع مع العاملين المهام المستقبلية للشركة

عزل 25 راكبا قادمين من الخرطوم بالحجر الصحي في مطار القاهرة

شاركت مصر للطيران، احتفال المصريين بعيد الأم مع عملائها المسافرين في مطار القاهرة الدولي، اليوم، الخميس، حيث حرص فريق العلاقات العامة على تهنئة السيدات داخل صالات السفر والوصول والتقاط صور تذكارية معهن.





وتنقل الشركة الوطنية "مصر للطيران" بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من مطار برج العرب إلى مدينة نيامي عاصمة النيجر، استعدادا لخوض مباراة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا التى تقام فى مصر.

شهدت وزارة الطيران ومطار القاهرة عددا من الأنشطة اليوم، الخميس، وكان أبرزها اجتماع اللواء الطيار طارق فوزي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مع العاملين بالشركة، لتوضيح أهداف ومهام الشركة في الفترة المستقبلية، فيما عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 25 راكبا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من الخرطوم، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء.ونستعرض في السطور التالية أبرز الأخبار.واجتمع اللواء الطيار طارق فوزي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مع العاملين بالشركة، لتوضيح أهداف ومهام الشركة في الفترة المستقبلية والوقوف على المستجدات الخاصة بالشركة ومطاراتها التابعة من تطوير ملحوظ في الفترة الأخيرة.وقدم فوزي عرضًا تقديميًا لكل المطارات التي قامت الشركة بتطويرها ومن ضمنها مطار شرم الشيخ، وبرج العرب، والغردقة، وسانت كاترين، والأقصر، وسفنكس، ومطار أسوان، مؤكدًا أنه لم يكن ليتحقق هذا الإنجاز لولا مجهود العاملين بالشركة، وقدّم شكره وتقديره لجميع العاملين على المجهود المبذول فى الآونة الأخيرة، داعيًا العاملين لبذل المزيد من العمل لتحقيق أهداف الشركة المرجوة.وعزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، 25 راكبا من جنسيات مختلفة فور وصولهم من الخرطوم، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة تاركو القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 25 راكبا من جنسيات مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى.وتم عزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم، مشرف إسعاف المطار، إلى مستشفى الحميات.وتنقل الشركة الوطنية مصر للطيران، الناقل الرسمي للكرة المصرية، ظهر اليوم، الخميس، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، من مطار برج العرب إلى مدينة نيامي عاصمة النيجر، استعدادا لخوض مباراة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.ويغادر المنتخب الوطني لكرة القدم، مطار برج العرب على متن طائرة خاصة لمصر للطيران تحمل رقم ms3119، وسيتم استقبال المنتخب من قبل فريق العلاقات العامة بمصر لإنهاء إجراءات سفر البعثة.ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافير أجيرى، ويترأسها محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم 24 لاعبا بعد استبعاد عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربى، بعد إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، ويحل المنتخب الوطنى ضيفا على نظيره النيجر السبت المقبل فى الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا.