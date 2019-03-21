إصابة صاحب مخزن بويات في حريق بشبرا الخيمة

أصيب صاحب مخزن بويات في شبرا الخيمة إثر اندلاع حريق في المخزن بناحية بيجام بشبرا الخيمة بسبب ماس كهربائي، ونقل إلى مستشفى ناصر العام، وجرى السيطرة على الحريق، وتولت النيابة التحقيق.





تلقى العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة بلاغا بنشوب حريق بمخزن بويات ودوكو بشارع أولاد شلبي بمنطقة بيجام وانقتل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم وسيارات الإطفاء، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.





وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن بويات ودوكو على مساحة 75 مترًا بعقار ملك المدعو "س. أ. م" 69 سنة والمخزن مستأجر للمدعو "س. م. ا"، 43 سنة صاحب مخزن بويات ودوكو وأتت النيران على محتويات المخزن.



