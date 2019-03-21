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عنبر: القارة الأفريقية تمتلك 17 معدناً ضخماً.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 01:30 م
محمود عنبر
محمود عنبر
شيرين عادل
قال د. محمود عنبر، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة أسوان، والخبير الاقتصادى، إن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والشراكة مع مصر حقق نتائجه المثمرة خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، مشيرا إلى أن تقديم هذا الدعم من البرنامج يأتي اتساقا مع التعويل على زعامة مصر للقارة السمراء.

وأضاف " عنبر "، خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا نيوز ، أن ترأس مصر للاتحاد الإفريقى أحدث نقلة نوعية على كافة المستويات وطرق تحقيقها تسير بالتوازى بالسياق التى تتبناه الدولة المصرية لإحداث التنمية الشاملة بقارة إفريقيا.

ولفت رئيس قسم الاقتصاد بجامعة أسوان ، إلى أن مصر نجحت بالفعل بتنفيذ خطتها الشاملة للتنمية بالقضاء على الإرهاب حيث أن التنمية مرتبطة بتحقيق الاستقرار واستطاعت مصر تحقيق نموذج مكافحة الإرهاب على مستوى القارة بأكملها.

واستطرد أن امتلاك القارة الأفريقية عدة مقومات تتمثل في طاقتي "الرياح، والشمسية" بالإضافة لـ17 معدنا بكميات ضخمة ضمن 50 معدنا تمثل احتياطات كبيرة، منحها ميزة مطلقة بدول العالم.

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