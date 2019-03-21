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حوادث

ضبط عاطل يفرض إتاوات على السائقين بميدان المؤسسة

الخميس 21/مارس/2019 - 01:24 م
ضبط عاطل لفرضه إتاوات
ضبط عاطل لفرضه إتاوات على السائقيين بميدان المؤسسة
إبراهيم الهوارى
ألقت مباحث المرور القبض على عاطل أثناء قيامه بجمع "إتاوات" وأعمال بلطجة على السائقين بميدان المؤسسة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وتم التحفظ على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة للمرور يفيد قيام العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور بضبط "حسين. ع" 51 سنة عاطل والسابق اتهامه في 4 قضايا سرقة متنوعة وبلطجة وسلاح بدون ترخيص. 

وذلك أثناء قيامه بفرض الإتاوة وأعمال البلطجة على قائدي السيارات بموقف المؤسسة بدون وجه حق، وبحوزته مبلغ مالي وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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