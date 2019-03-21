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أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تدين إعدام الاحتلال الإسرائيلي للشاب مناصرة

الخميس 21/مارس/2019 - 01:33 م
صدى البلد
أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات جريمة إعدام الشاب أحمد جمال مناصرة (22 عامًا) من قرية واد فوكين، الذي استشهد بنيران الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة الخضر قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

كما أدانت الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - الصمت الدولي على هذه الجريمة ومثيلاتها، قائلة: "هذا الصمت الذي لا نجد له أي تبرير سوى تخلي المجتمع الدولي عن أخلاقياته وقوانينه ومبادئه، وتمسكه بسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية".

وطالبت المجالس والمنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية المختصة تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه مسلسل الإعدامات الميدانية بحق الشعب الذي ترتكبه قوات الاحتلال دون أي مبرر.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن جرائم الإعدامات الميدانية تتحدى قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وأضافت أن القتل والإعدام الميداني خارج أي قانون بشري يستهدف المواطنين أينما كانوا على أرض وطنهم، داخل منازلهم ومدارسهم وفي مستشفياتهم وعلى مفترقات الطرق، يعكس إصرار جنود الاحتلال وعناصره على استباحة حياة المواطن الذي لا يشكل أي خطر أو تهديد عليهم، حيث تحول عناصر الاحتلال إلى آلة قتل متحركة، كما أن ذرائع الاحتلال ومبرراته جاهزة لا تحتاج إلى أي عناء أو تفكير ويتم اجترارها في كل حالة إعدام ميداني.

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