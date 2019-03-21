80 عملا فنيا في معرض أجيال بالمتحف الإسلامي.. صور

شهد المتحف الإسلامي بالقاهرة اليوم الخميس افتتاح معرض لفن الخزف، بعنوان "أجيال" ظهرا، في قاعة العرض المؤقت، وافتتحه د. ممدوح عثمان، مدير عام المتحف.



ويأتي المعرض تحت رعاية إلهام صلاح رئيسة قطاع المتاحف، وبالتعاون بين المتحف وعدد من الكليات الفنية بالجامعات المصرية.



وكشف د.ممدوح عثمان أن المعرض يشمل أكثر من 80 عملًا ما بين لوحات فنية وأشغال الخزف، توضح الفارق بين الأصالة والمعاصرة.



واستطرد: اللوحات لنخبة من أعضاء هيئة التدريس (عددهم 13) المتخصصين في تدريس فن الخزف، لكل منهم مدرسة فنية مختلفة، وفي مختلف فنون صناعة وتشكيل الأعمال الخزفية.



وأشار إلي أن عنوان المعرض "أجيال"يرمز لتنوع فئات الفنانين ما بين شبان ومتوسطي الأعمار والمخضرمين منهم وحديثي الخبرة،أي أجيال تسلم الراية لبعضها البعض.