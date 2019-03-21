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اقتصاد

غرفة التجارة والصناعة تفتتح المنتدى العربي الألماني الثامن ببرلين.. الأربعاء

الخميس 21/مارس/2019 - 02:54 م
صدى البلد
أ ش أ
تنظم غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية المنتدى العربي الألماني الثامن للتعليم والتدريب المهني يومي 27 و 28 مارس ببرلين؛ وذلك من أجل تعزيز التعاون الواعد بين شركاء الأعمال الألمان والعرب في قطاع التعليم.

وذكر بيان الغرفة التجارية اليوم الخميس أنه من المتوقع أن تقدم وفود رفيعة المستوى من مختلف الدول العربية احتياجاتها للتعليم والتدريب المهني، موضحا أن الشركات والمؤسسات الألمانية لديها الفرصة لتقديم مهاراتهم باستخدام أفضل الممارسات والأنظمة التعليمية.

يذكر أن التعاون الألماني العربي في قطاع التعليم ينمو لسنوات ، وتستمر أهمية التعليم في النمو بسرعة في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، حيث من المتوقع أن يزيد عدد الطلاب من 12 مليونا حاليا إلى 15 مليونا في عام 2020.

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