ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

طائرتان روسيتان تجبران قاذفة أمريكية على الابتعاد عن الحدود الروسية

الخميس 21/مارس/2019 - 01:37 م
صدى البلد
أ ش أ
قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن طائرتين روسيتين من طراز "سوخوي-27" أجبرتا قاذفة قنابل أمريكية من طراز "بي-52" على التحليق بعيدا عن الحدود الروسية.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن القاذفة الأمريكية كانت تحلق فوق المياه الدولية لبحر البلطيق، وتمكنت وسائل التحكم في المجال الجوي الروسي من رصدها بعيدا عن الحدود، ووضعها تحت المراقبة.

وأوضح البيان أن طائرتي "سوخوي-27" التابعتين لقوات الدفاع الجوي الروسية تلقيتا تعليمات برصد الطائرة ومتابعتها، وبعد أن غيرت القاذفة الأمريكية مسارها وابتعدت عن الحدود الروسية عادت الطائرتان إلى القاعدة.

وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا للواقعة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ترشيحاتنا

نبيلة مكرم: علاقتي بحماتي شديدة الخصوصية مثل والدتي تماما.. فيديو

افتتاح منافذ أمان المطورة بمحافظة الإسكندرية.. فيديو وصور

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم 21 -3- 2019.. فيديو

بالدموع والزغاريد.. الغارمات المفرج عنهن يستقبلن ذويهن.. صور

3 شروط تحسم ضم محمد صلاح الى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية

نجم الزمالك يكشف سبب خسارة الفريق من المقاولون العرب

بعد الأمطار الغزيرة بمطروح.. محصول الترفاس يباع على موقع التواصل الاجتماعي.. والكيلو انخفض لـ 600 جنيه.. يعالج بعض الأورام السرطانية ويشفي العين

شاهد.. لحظة هروب طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاولون العرب من الجماهير

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم 21-3-2019.. فيديو

بديل طبيعي لفوار الحموضة

مستشارة لوزير الدفاع الكندي وقائدة للبحرية الأسترالية.. مصريات صعدن للقمم في الدول الأوروبية

فيديوجراف| قبل حدوثها.. 6 علامات تنذر بالأزمة القلبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدق أو لا تصدق.. إخراج جنين من رحم أخته التوءم بذارع وساق.. صور

الداخلية تفرج عن 70 غارمة اليوم بمناسبة عيد الأم

قائمة بأسعار 14 موديلا من فيات 2019 في مصر

أجمل الصور عن عيد الأم 2019 .. تتصدر جوجل

أجمل الكلام عن الأم فى عيدها يتصدر محركات البحث على جوجل

فيديو

في عيد الأم.. عمرو دياب بكى على فراقها وقدم إليها أغنية رومانسية.. فيديو
شاهد.. رسالة نبيلة مكرم لوزيرات الحكومة في عيد الأم
وزير الزراعة: عقد ملتقى ثقافي وزراعي لحل أزمات المصدرين هذا العام.. فيديو
نبيلة مكرم: أحتفل بوالدتي وحماتي ومديرة مدرستي في عيد الأم.. فيديو
راغب علامة يعيد طرح أغنية بتذكر يا أمى بمناسبة عيد الأم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟