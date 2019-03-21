طائرتان روسيتان تجبران قاذفة أمريكية على الابتعاد عن الحدود الروسية

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن طائرتين روسيتين من طراز "سوخوي-27" أجبرتا قاذفة قنابل أمريكية من طراز "بي-52" على التحليق بعيدا عن الحدود الروسية.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن القاذفة الأمريكية كانت تحلق فوق المياه الدولية لبحر البلطيق، وتمكنت وسائل التحكم في المجال الجوي الروسي من رصدها بعيدا عن الحدود، ووضعها تحت المراقبة.



وأوضح البيان أن طائرتي "سوخوي-27" التابعتين لقوات الدفاع الجوي الروسية تلقيتا تعليمات برصد الطائرة ومتابعتها، وبعد أن غيرت القاذفة الأمريكية مسارها وابتعدت عن الحدود الروسية عادت الطائرتان إلى القاعدة.



وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا للواقعة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

