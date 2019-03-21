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محافظات

تموين بورسعيد تضبط 1.9 طن ملح منتهى الصلاحية.. صور

الخميس 21/مارس/2019 - 01:25 م
ملح منتهى الصلاحية
ملح منتهى الصلاحية
كتب محمد الغزاوى
تمكنت مديرية تموين بورسعيد من ضبط كمية كبيرة من ملح الطعام منتهى الصلاحية طبقًا للتواريخ المدونة على الأكياس بأحد محلات العطارة (بشارع البازار) بدائرة حى الشرق والتى كان يمكن إستخدامها فى تمليح الأسماك فى أعياد الربيع.

كانت معلومات وردت الى ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة بوجود كمية من الملح منتهى الصلاحية.

وبتقنين الإجراءات تم تشكيل حملة تموينية أمنية برئاسه مجدى الخضر وكيل المديرية بالتنسيق مع المقدم حسام صقر رئيس شرطة مباحث التموين.

وتمكنت الحملة عقب مداهمة المخزن الخاص بالمحل من ضبط كمية تقدر 1.9 طن ملح طعام منتهى الصلاحية وتم التحفظ على كمية الملح وتحرر المحضر 95 جنح الشرق وجار العرض على النيابة العامة.
تموين بورسعيد تضبط 1.9 طن ملح منتهى الصلاحية.. صور
تموين بورسعيد تضبط 1.9 طن ملح منتهى الصلاحية.. صور
تموين بورسعيد تضبط 1.9 طن ملح منتهى الصلاحية.. صور

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