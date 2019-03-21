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أخبار البلد

القوى العاملة تكرم 68 أماً مثالية بالوزارة ومديرياتها.. صور

الخميس 21/مارس/2019 - 02:55 م
صدى البلد
هيثم سعد الدين
كرّمت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، 68 أمًا مثالية بديوان عام الوزارة، ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، وذلك بمنحهن شهادات تقدير ومبلغًا ماليًا.

حضر حفل التكريم نيابة عن الوزير، محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وحسن الرداد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

ووجه الوزير تحية تقدير بهذه المناسبة لكل أم مصرية ضحت من أجل أبنائها، مؤكدًا أنه مهما بلغ التقدير فلن يعطي للأم حقها ولا يوفيها قدرها.

وأضاف: الأم هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، ومهما تحدثنا فإن الألفاظ تقف عاجزة أن تعبر عن المعاني الدقيقة، والأحاسيس العميقة لفضل الأم، ومكانتها العالية، ومنزلتها السامية، التي لا تدانيها ولا تعلوها أي منزلة، فكل الشكر والتقدير لكل أم، على ما بذلت وقدمت، كل الشكر والتقدير لكل أم على دورها البَنَّاء في تقوية ونماء أركان المجتمع المصري.

القوى العاملة تكرم 68 أماً مثالية بالوزارة ومديرياتها.. صور
القوى العاملة تكرم 68 أماً مثالية بالوزارة ومديرياتها.. صور
القوى العاملة تكرم 68 أماً مثالية بالوزارة ومديرياتها.. صور
القوى العاملة تكرم 68 أماً مثالية بالوزارة ومديرياتها.. صور
القوى العاملة تكرم 68 أماً مثالية بالوزارة ومديرياتها.. صور
القوى العاملة تكرم 68 أماً مثالية بالوزارة ومديرياتها.. صور
القوى العاملة تكرم 68 أماً مثالية بالوزارة ومديرياتها.. صور

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