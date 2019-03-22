عظيمات عبرن بأبنائهن إلى بر الأمان.. قصص كفاح 10 أمهات مثاليات بكفر الشيخ.. زوزو تحملت الصعاب ولديها طبيبتان.. وفتحية أخذت على عاتقها مسئولية تربية وتعليم 3 أبناء.. صور

تكريم الأمهات المثاليات فى كفر الشيخ

وفاء استكملت تعليمها بجانب حُسن تربية أولادها

هنيات ربت أبناءها من معاش زوجها وزراعة أرض بسيطة

نعمة كافحت لتربية أبنائها بعد وفاة زوجها عقب صراع مع المرض



سيدات فضليات عظيمات، استحققن لقب الأم المثالية، فعطاؤهن مع أبنائهن لم ينضب، تحملن الصعاب، في أحلك الظروف وسط أمواج الحياة العاتية والقاسية ليعبرن بأبنائهن إلى بر الأمان بسفينة الحب والعطف والحنان، ليلتحقوا بأفضل الكليات ويصبحوا في أفضل المناصب المرموقة، حيث كرم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الأمهات المثاليات العشرة اللواتي جرى اختيارهن لهذا العام تقديرًا وتكريمًا لكفاحهن وعطائهن اللامحدود.



زوزو بهى الدين رزق دراز من مركز فوه والحاصلة على المركز الـ 11 للأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، وهى ربة منزل والبالغة من العمر 53 عاما ولها قصة كفاح حيث حصلت على دبلوم تجارة تزوجت في سن 19 سنة من مهندس يعمل في شركة بترول بالقاهرة، عاشت في منزل عائلة الزوج ثم انتقلت للعيش مع زوجها في القاهرة ثم انتقلت مع زوجها لسيناء لظروف عمله، وتوفى الزوج في حادث حيث كان تبلغ من العمر 26 سنة .



أنجبت زوزو من زوجها طفلين الأكبر يبلغ من العمر 4 سنوات والثانية عامين وحامل بطفلتها الثالثة، وانتقلت إلى بيت أهلها بفوة معتمدة في معيشتها على معاش عن زوجها ثم انتقلت الى منزل خاص بها واولادها، وكافحت في تربية أبنائها حتى حصل الابن الأكبر على بكالوريوس خدمة اجتماعية ومتزوج ولديه ابن والابنة الثانية حصلت على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الطب وتعمل معيدة بكلية الطب جامعة الإسكندرية والابنة الصغرى بسنة الامتياز بكلية الطب.



أما فتحية سعيد ابراهيم عبدالكريم من مركز فوه معلمة والبالغة من العمر 50 عامًا ولها قصة كفاح فكانت الأم تعمل مدرسة والأب كان يعمل محامٍ حر ورزقهم الله بثلاث أبناء وكانت الحياة مستقرة وبسيطة ثم مرض الزوج بفيروس الكبد وتوفى زوجها بعد مرور 23 عامًا من الزواج وتحملت الأم المسئولية كاملة في تربية أبنائها وكان عمرها 35 عامًا وكان الابن الأكبر عند وفاة الزوج في عمر 11 سنة والابن الأوسط في عمر 8 سنوات والابنة الصغرى 4 سنوات.



وكانت هي الأم والأب والصديقة بالنسبة للأبناء معتمدةً في معيشتها على راتبها إلى جانب معاش نقابة المحامين، وأحسنت التربية حتى وصلوا الى نهاية مشوار التعليم وحصل الابن الأكبر على بكالوريوس هندسة بترول والابن الثاني طالب بكلية الهندسة بالفرقة الرابعة بالجامعة الألمانية عن طريق منحة نظرًا لتفوقه في الثانوية العامة والابنة الصغرى طالبة بكلية الألسن بجامعة كفر الشيخ بالفرقة الأولى.



هنيات حسين عبدالمجيد رشوان من مركز دسوق موظفة بالإدارة الزراعية، قصة كفاحها مليئة بالعطاء، حيث تزوجت من موظف بمركز بحوث سخا بكفر الشيخ ورزقهم الله بابن وابنة وكانت الأم والأب يعيشون عيشة بسيطة وتوفى الأب بعد 4 سنوات زواج بعد إصابته بمرض فيروس الكبد الوبائي لمدة عامين وكان عمر الابن الأكبر 3 سنوات والابنة الصغرى 3 شهور.



وعاشت الأم تكافح في تربية أبنائها بمعاش زوجها البسيط حتى عينت بوظيفة بوزارة الزراعة بعد وفاة زوجها بـ 8 سنوات وقامت بزراعة 11 قيراطا أرض كان يمتلكها الزوج لتعينها على تربية الأبناء حيث اعتمدت في معيشتها على معاش الزوج وراتبها من عملها الى جانب عملها في تربية الطيور وبيع الألبان حتى تخرج الابن الأكبر من كلية الهندسة ويعمل مهندس بشركة قطاع خاص بالقاهرة وتخرجت الابنة الصغرى من كلية الطب وكافحت حتى قامت بتجهيز ابنتها وتزويجها.



أما سومة سالم عبد المولى سالم من مركز الرياض مدرسة بالمرحلة الابتدائية ، فقد فتزوجت من موظف بمدرسة العباسية الإعدادية وعاشت في أمان وحب وود ورزقهم الله بثلاث أبناء ومرض الزوج بالكبد وتوفى بعد زواج استمر 11 عامًا وكانت الأم تبلغ من العمر 30 عامًا و الابن الأكبر 9 سنوات والابنة الثانية 7 سنوات والصغرى عامان.



ونجحت سومة في إنشاء مشروع محل لبيع الملابس الجاهزة لعدم كفاية معاش زوجها وراتبها لتغطية نفقات المعيشة وللمساعدة على أعباء الحياة، ثم قامت بشراء أرض وبناء منزل لأولادها لقدم منزل الزواج، وقامت بدورها على أكمل وجه خارج البيت وداخله من مسئوليات كبيرة حتى تخرج الابن الأكبر من الجامعة العمالية وتزوج وحصلت الأبنة الوسطى والصغرى على بكالوريوس خدمة اجتماعية وكافحت حتى قامت بتجهيزهن وتزويجهن.



أم السيد السيد محمد الحيطاوى من مركز سيدى سالم البالغة من العمر 51 عاما تعمل بالإدارة الصحية بسيدي سالم والزوج كان يعمل موظفًا حكوميًا رزقهم الله بابن وابنة وبعد مرور 5 سنوات من الزواج توفى الزوج وترك لها مسئولية تربية الأولاد وكانت تبلغ من العمر 31 عامًا وكان عمر الأبن الأكبر 4 سنوات والأصغر عامان.



رفضت أم السيد الزواج بعد رحيل زوجها واعانها الله على تربيتهم معتمدةً في معيشتها على راتبها الى جانب معاش عن الزوج وكافحت حتى أكملت تعليمهم حتى تخرج الأبن الأكبر من كلية العلوم ويعمل مدرس اول لغة عربية وتزوج، وتخرج الابن الأصغر من كلية الهندسة ويعمل بشركة خاصة وتزوج ومازالت تقف بجانب أبنائها وأحفادها.



كاميليا عبدالجليل توفيق من مركز كفر الشيخ البالغة من العمر 61 عامًا، ربة منزل ولها قصة كفاح حيث تزوجت من أمين شرطة وزقهم الله بـ 3 أبناء، وبعد مرور 28 عامًا من الزواج توفى الزوج بعد إصابته بالمرض اللعين وكانت الأم تبلغ من العمر 50 سنة وكانت الأبنة الكبرى تبلغ 27 عامًا والثانية 24 عامًا والابن الأصغر 19 عامًا.



اعتمدت في تربية أبنائها على معاش الزوج وظلت تكافح في استكمال تعليم أبنائها وتربيتهم حتى حصلت الابنة الكبرى على بكالوريوس تربية موسيقية والوسطى بكالوريوس تربية رياضية وكافحت حتى قامت بتجهيزهن وتزويجهن، والابن الأصغر حصل على بكالوريوس تجارة ويعمل محاسب بشركة مقاولات بالسعودية ومتزوج.



أما وفاء أحمد محمد على من مركز كفر الشيخ البالغة من العمر 55 عامًا، موظفة بمديرية الطرق والنقل ولها قصة كفاح حيث تزوجت من موظف ثم مرض و توفاه الله تاركًا 3 أبناء بعد زواج دام لمدة 5 سنوات وهى تبلغ من العمر 28 عامًا، الابنة الكبرى كانت تبلغ من العمر 4 سنوات والأخوان التوأمان عامان.



واعتمدت في معيشتها على معاش الزوج وعملها كموظفة وعملها بالخياطة وتربية الطيور وأكملت تعليمها وحصلت على مؤهل متوسط بداية عملها بوظيفة عاملة ثم قامت بالتسوية وتحملت مسئولية ابنائها وكان الحمل ثقيلًا في تربية الأبناء وعملها في المنزل ووظيفتها وكافحت حتى تخرجت الابنة الكبرى من كلية الحقوق وتزوجت وتخرج الابن الاوسط من كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية والأصغر ضابط بالقوات البحرية المسلحة وتخرج بترتيب ثالث على الجمهورية.



حلاوتهم سعد إبراهيم الصياد من مركز الرياض ربة منزل حاصلة على معهد فوق متوسط والبالغة من العمر 55 سنة تزوجت ورزقها الله بولد وبنت وبعد مرور 7 سنوات من الزواج توفى الزوج وكان عمر الابنة الاولى 6 سنوات وكان للأم طفلة ثالثة لكنها توفت لمرضها بالأورام فقامت الام بتحمل المسئولية كاملة على عاتقها في تربية ابنائها وبجانب عملها بالزراعة نهارًا وفى فصول محو الامية ليلًا لتزيد من دخلها .



وكانت الأم ترعى أبناءها إلى جانب والدة زوجها المسنة التي كانت تقيم معها حتى وصلت بهم إلى نهاية مشوار التعليم وحصلت الابنة الكبرى على بكالوريوس تربية وقامت بتجهيزها وزوجتها وحصل الابن الأصغر على بكالوريوس تربية رياضية، والأم مريضة بالسرطان وتتعالج بمعهد الأورام وهى حتى الان تقف بجانبهم في كل خطوات حياتهم.



فاطمة المرسى أبو شعيشع مرسى من مركز كفر الشيخ والبالغة من العمر 55 عامًا ولها قصة كفاح حيث تعمل وكيلة مدرسة ابتدائية وتوفى زوجها الموظف بمجلس المدينة لمرضه بعد زواج دام 19 عامًا تاركًا لها ثلاثة أولاد الأكبر 17 عامًا والثاني 15 عامًا والصغرى 10 سنوات واعتمدت في تربية ابنائها على مرتبها ومعاش زوجها وعانت الأم كثيرًا لتربية أولادها.



وكانت الأم المثالية فاطمة المرسي، تذهب إلى العمل وتعود الى المنزل للاهتمام بالمنزل والابناء حتى حصل الابن الأكبر على بكالوريوس تجارة والثاني على بكالوريوس في كلية الطب البيطري وماجستير والصغرى طالبة بكلية الدراسات الإسلامية.



أما نعمة السيد عبد الدايم من مركز كفر الشيخ والبالغة من العمر 52 عامًا ولها قصة كفاح فالأم تعمل مدرسة وزوجها - أيضًا - يعمل بالتربية والتعليم وعاشت هي وزوجها حياة بسيطة ورزقهم الله بثلاثة أبناء (بنتان وولد) وأصيب الزوج بمرض الكبد وبدأت المعاناة وبدأت مساعدة زوجها والانشغال به وبمرضه بجانب الاهتمام بأولادها الصغار.



وتوفى زوجها بعد الصراع مع المرض بعد زواج دام 10 سنوات وهى تبلغ من العمر 35 عامًا وكان الابنة الكبرى تبلغ 10 سنوات والابنة الوسطى 7 سنوات والابن الأصغر 5 سنوات وأكملت المسيرة حتى تخرجت الابنة الكبرى والوسطى في كلية الآداب وكافحت حتى قامت بتجهيزهن وتزويجهن، والبنت الصغرى طالبة بالصف الثالث بكلية التجارة وستظل تكافح حتى تصل بأبنائها إلى بر الأمان.

