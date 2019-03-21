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أخبار العالم

ميركل تتعهد ببذل الجهود لإتمام خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الخميس 21/مارس/2019 - 01:33 م
صدى البلد
أ ش أ
تعهدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ببذل أقصى الجهود من أجل إتمام خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل -في كلمة ألقتها أمام البرلمان الألماني ونقلها راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الخميس/- إن خروج بريطانيا المنظم يصب في مصلحة كافة الأطراف، وحثت الجميع على التركيز في تنفيذ هذه المهمة.

وتابعت " من الواضح أن هذه ليست بالمهمة السهلة، لكن إذا أردنا الحصول على خروج منظم فيجب أن نركز كل جهودنا خلال الأيام المتبقية في جعل ذلك ممكنًا".

ولفتت ميركل إلى أنه من المقرر أن يقوم قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم بمناقشة طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بمد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد حتى 30 يونيو المقبل.

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