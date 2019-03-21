ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

وفد أجنبي يرغب في الاستفادة من سلسلة الأزهر لتعليم العربية لغير الناطقين بها

الخميس 21/مارس/2019 - 03:09 م
صدى البلد
محمد شحتة
استقبل مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وفدًا رفيع المستوى من رؤساء أقسام اللغة العربية وأعضاء هيئة التدريس من جامعات أجنبية من روسيا، وطاجكستان، وبيلاروسيا، وأوكرانيا وعدة جامعات أخرى.

واستعرضت الدكتورة إيمان هريدي المشرف الأكاديمي على المركز، تاريخ المركز من حيث النشأة، والدارسين، والبرامج المقدمة لهم، وكيفية إعداد المعلم المتخصص، حيث بدأت الدراسة به عام ٢٠١٠، وتخرج في المركز حتى تاريخه ما يزيد عن ١٥ ألف طالب وطالبة، يمثلون أكثر من ٥٠ جنسية حول العالم، ويدرس في المركز في العام الحالي وحده ما يزيد عن ٤٠٠٠ آلاف طالب وطالبة

وتناول اللقاء مدى الجاهزية للتعاون المشترك بين المركز والجامعات التى مثلها الوفد، والإجابة عن تساؤلات الوفد فيما يخص المستويات الدراسية بالمركز، والبرامج الخاصة التي يقدمها المركز كتعليم العربية للدبلوماسيين والإعلاميين، وطلاب أقسام اللغة العربية بالجامعات الأجنبية الراغبين في تحسين مهاراتهم اللغوية.

وفي سياق متصل، طرح الوفد مدى إمكانية الإستفادة من سلسلة الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، التي تم إعدادها من قبل لجنة على أعلى مستوى من الأساتذة المتخصصين في المجال عالميا، وتحت إشراف أ. د فتحي علي يونس، وكذلك البرامج التدريبية الخاصة بإعداد معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وقام الوفد بجولة ميدانية داخل القاعات الدراسية بالمركز للاطلاع على أحدث الأطر المنهجية، والاستراتيجيات التي يتبعها في بناء المهارات اللغوية للدارسين، وأبدي أعضاء الوفد سعادتهم بمستوى الدارسين واستراتيجيات الدراسة المتبعة بالمركز.

ورحب القائمون على المركز بتبادل الخبرات وسبل التعاون بين الجانبين، وكذا تدريب المعلمين الراغبين في الحصول على دورة إعداد معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

جدير بالذكر أن مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها حصل على "جائزة الشيخ محمد بن راشد " للغة العربية كأفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عام 2015، تحت إشراف المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وتأتى هذه الزيارة فى إطار حرص المنظمة على نشر اللغة العربية وفق أحدث الاستراتيجيات والأطر.

ترشيحاتنا

محمود الخطيب: النادي الأهلي أول مؤسسة غير تعليمية تتعاون مع بنك المعرفة

5 طرق تساعدك على اكتشاف جودة المحرك عند شراء سيارة مستعملة

الخطيب يهدي وزير التعليم تيشيرت النادي الأهلي .. صور

شاهد.. أهداف مباراة الزمالك والمقاولون العرب

رامز جلال يبعث برسالة مؤثرة لـ والدته الراحلة

وزير التعليم: تربيت في النادي الأهلي وأشجع الخطيب من صغري ..فيديووصور

دير مارمينا.. حكاية ضابط أصبح قديسا.. صور

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-3-2019 والقنوات الناقلة

رئيس النواب: لن تمر تعديلات دستورية تمس استقلال القضاء

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

مؤسسة فيتش ترفع التصنيف الإئتماني لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

ترتيب الدوري المصري..الزمالك يتعثر.. والأهلي يقترب من القمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد الأم.. نجمات عالميات مارسن دور الأمومة والأبوة بعد الطلاق

وزير الزراعة: معرض زهور الربيع وجهة سياحية متميزة لمصر.. صور

شاهد.. رفع العلم المصري على طابا فى العيد الثلاثين لعودتها

ننشر أول صور من حادث انفجار خزان مصنع الأسمدة الفوسفاتية بـ العين السخنة

صندوق تحيا مصر: سداد ديون 70 غارمة بقيمة ٤ ملايين جنيه بمناسبة عيد الأم .. صور

فيديو

النجار: الدور المصري في طريق الحرير محوري أكثر مما نتصور.. فيديو
معتز عبد الفتاح: التعديلات الدستورية خطوة على الطريق الصحيح.. فيديو
التموين: التقلبات الجوية أثرت على الأوكازيون الشتوي.. فيديو
وزيرة الثقافة: أمي هي بنتي وأرجع لها في كل شيء.. فيديو
التعليم: خطة متكاملة لأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الدراسة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟