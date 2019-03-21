وفد أجنبي يرغب في الاستفادة من سلسلة الأزهر لتعليم العربية لغير الناطقين بها

استقبل مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وفدًا رفيع المستوى من رؤساء أقسام اللغة العربية وأعضاء هيئة التدريس من جامعات أجنبية من روسيا، وطاجكستان، وبيلاروسيا، وأوكرانيا وعدة جامعات أخرى.



واستعرضت الدكتورة إيمان هريدي المشرف الأكاديمي على المركز، تاريخ المركز من حيث النشأة، والدارسين، والبرامج المقدمة لهم، وكيفية إعداد المعلم المتخصص، حيث بدأت الدراسة به عام ٢٠١٠، وتخرج في المركز حتى تاريخه ما يزيد عن ١٥ ألف طالب وطالبة، يمثلون أكثر من ٥٠ جنسية حول العالم، ويدرس في المركز في العام الحالي وحده ما يزيد عن ٤٠٠٠ آلاف طالب وطالبة



وتناول اللقاء مدى الجاهزية للتعاون المشترك بين المركز والجامعات التى مثلها الوفد، والإجابة عن تساؤلات الوفد فيما يخص المستويات الدراسية بالمركز، والبرامج الخاصة التي يقدمها المركز كتعليم العربية للدبلوماسيين والإعلاميين، وطلاب أقسام اللغة العربية بالجامعات الأجنبية الراغبين في تحسين مهاراتهم اللغوية.



وفي سياق متصل، طرح الوفد مدى إمكانية الإستفادة من سلسلة الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، التي تم إعدادها من قبل لجنة على أعلى مستوى من الأساتذة المتخصصين في المجال عالميا، وتحت إشراف أ. د فتحي علي يونس، وكذلك البرامج التدريبية الخاصة بإعداد معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها.



وقام الوفد بجولة ميدانية داخل القاعات الدراسية بالمركز للاطلاع على أحدث الأطر المنهجية، والاستراتيجيات التي يتبعها في بناء المهارات اللغوية للدارسين، وأبدي أعضاء الوفد سعادتهم بمستوى الدارسين واستراتيجيات الدراسة المتبعة بالمركز.



ورحب القائمون على المركز بتبادل الخبرات وسبل التعاون بين الجانبين، وكذا تدريب المعلمين الراغبين في الحصول على دورة إعداد معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها.



جدير بالذكر أن مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها حصل على "جائزة الشيخ محمد بن راشد " للغة العربية كأفضل مبادرة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عام 2015، تحت إشراف المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وتأتى هذه الزيارة فى إطار حرص المنظمة على نشر اللغة العربية وفق أحدث الاستراتيجيات والأطر.