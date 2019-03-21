برلمانى: الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية يساعد على الخروج بالصياغات الأنسب

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، هي فرصة جيدة وتقليدا برلمانيا مهما، يسمح بالاستماع إلى الآراء كافة، بما يتيح للنواب تكوين توجهات وآراء حول موضوعات النقاش.



وأشار بركات إلى أننا نخرج من الحوار المجتمعي بنتائج مثمرة، حيث يتضمن أطرافا متعددة تمثل فئات المجتمع وقادة الرأي المؤثرين به، فيُستمع لرجال القضاء، والمجالس القومية والنقابات في جلسة مسائية، ورجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها، بالإضافة إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني المصري.



وأوضح النائب أن الدستور هو وثيقة أو عقد اجتماعي بين الشعب وقادته، وهو قابل للتعديل والتطوير بما يستجد من أحداث الواقع، وبما يحقق مصالح الدولة والمواطنين.