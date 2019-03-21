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فن

محمد رمضان يرد بقوة على منتقدي إحيائه حفلاً غنائياً

الخميس 21/مارس/2019 - 02:48 م
محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يرد فيه على الهجوم الذى يتعرض له بسبب إعلانه عن إحيائه حفلاً غنائياً خلال الفترة القليلة المقبلة. 

وقال "رمضان فى تعليقه: "لا أنشغل بغير الطريق ولا أرى إلا جمهوري #ثقة_في_الله_نجاح". 

يذكر ان محمد رمضان أعلن عن أول حفل له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن موعد أول حفل غنائي، يحييه بناء على طلب جمهوره الذي غرد بالآلاف عبر موقع التدوين الاجتماعي "تويتر" حول رغبتهم في حضور حفل غنائي له. 

وكتب رمضان: "أقوى حفلة في مصر يوم 29 مارس بالتجمع الخامس بقاعة المنارة.. ثقة في الله نجاح". 

يذكر أن محمد رمضان طرح اكثر من اغنية منفردة أحدثها "فيرس" والتي حققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة مرتفعة.
محمد رمضان يرد بقوة على منتقدي إحيائه حفلاً غنائياً

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