معتز عبد الفتاح: التعديلات الدستورية خطوة على الطريق الصحيح.. فيديو

قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التعديلات الدستورية تصحح الأوضاع في البلاد.





وأشار، خلال استضافته ببرنامج اكسترا نيوز، اليوم الخميس، إلى أن مشاركته في تعديل الدستور خلال عامي 2012 و2014؛ لكونهما "دستورَيْ أزمة"، ومحاولة للهروب فقط من الوضع السلبى، ومعالجة أزمات سياسية كخطوة للأمام.





ولفت" عبد الفتاح " إلى أنه طالب، منذ عام 2011، بتدشين وثيقة دستورية لضمان أكبر قدر من التفاهم والتوافق المجتمعى، لافتا إلى أن دستوري عامي 2012 و 2014 لم يحظيا بالتوافق الكلى، ومواجهة أكبر نسب من المزايدات.



