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معتز عبد الفتاح: التعديلات الدستورية خطوة على الطريق الصحيح.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 02:51 م
معتز بااله عبد الفتاح
معتز بااله عبد الفتاح
شيرين عادل
قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التعديلات الدستورية تصحح الأوضاع في البلاد.

وأشار، خلال استضافته ببرنامج اكسترا نيوز، اليوم الخميس، إلى أن مشاركته في تعديل الدستور خلال عامي 2012 و2014؛ لكونهما "دستورَيْ أزمة"، ومحاولة للهروب فقط من الوضع السلبى، ومعالجة أزمات سياسية كخطوة للأمام.

ولفت" عبد الفتاح " إلى أنه طالب، منذ عام 2011، بتدشين وثيقة دستورية لضمان أكبر قدر من التفاهم والتوافق المجتمعى، لافتا إلى أن دستوري عامي 2012 و 2014 لم يحظيا بالتوافق الكلى، ومواجهة أكبر نسب من المزايدات.

وأشار أستاذ العلوم السياسية ، إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة الجديدة على الدستور، خطوة على الطريق الصحيح لمصر كونها غير متعلقة تماما ولا تمس مطلق مواد الحقوق والحريات، وإنما تتعلق بتنظيم علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض، وحول استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وتفعيل مجلس أعلى للتنسيق بين الهيئات القضائية.

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